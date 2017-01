Fototour: Aus Apples Startup-Tagen

Knapp 41 Jahre ist es her, dass Apple als Garagenfirma gegründet wurde - wenngleich Steve Wozniak im vergangenen Jahr erklärte, die legendäre Garage in Jobs' Elternhaus zu Palo Alto sei eher ein Mythos. Zwar repräsentiere besagte Garage durchaus Apples Frühgeschichte - weder habe es sich aber um den Gründungsort, noch die Hauptwerkstatt der Firma gehandelt (siehe diese Meldung ). Dennoch heißt es oft, dass bei Apple in vielen Bereichen noch immer die Startup-Mentalität der ersten Jahre vorherrsche. Anstatt sich in Geschäftsbereiche und untergeordnete Abteilungen zu gliedern, die über fixe Budgets verfügen, gibt es bei Apple nur an wenigen Stellen derlei starre Arbeitsbereiche. Was sich natürlich in den vier Jahrzehnten maßgeblich gewandelt hat, ist die simple Tatsache, dass Apple natürlich schon seit rund dreieinhalb Jahrzehnten ein Unternehmen mit weltweitem Einfluss ist und seitdem der Computergeschichte einen wesentlichen Stempel aufdrückte.Eine interessante Fotosammlung erlaubt einen kleinen Rundgang durch Apples Startup-Tage - also aus der Zeit, in der man den Apple II gerade erst auf den Markt brachte. Während im Smartphone-Zeitalter Fotodokumentationen jeglicher Situation Alltag sind, genießen interne Fotos aus jener Zeit eher Seltenheitswert. Zu sehen sind unter anderem Chrisann Brennan, Mark Johnson und Robert Martinengo vor einem großen Stapel an Kisten - vermutlich Verpackungen des Apple II. Chrisann Brennan war zu jener Zeit Jobs' Freundin, Johnson und Martinengo zählten zu den ersten Angestellten. Das zweite Bild zeigt Elmer Baum (Hardware-Entwickler), Mike Markkula (zweiter CEO, sehr früher Geldgeber), Gary Martin (Rechnungswesen), Andre Sousan (Sales-Managerin), Steve Jobs, Sue Cabannis (Bürochefin), Mike Scott (Erster CEO) und Don Breuner (Hardware-Entwickler). Zwischen den beiden Regalen steht erneut Mark Johnson.Auf dem nächsten Bild ist neben Baum, Johnson und Breuner auch Daniel Kottke zu sehen, ein Studienfreund von Steve Jobs, mit dem er auch eine spirituelle Reise nach Indien unternommen hatte. 1977 kam Kottke als Vollzeitangestellter Nummer 12 zu Apple, vorher hatte er schon auf Stundenbasis gearbeitet. Als Spezialist für Schaltkreise und Leiterplatten wirkte er noch acht Jahre lang am Apple II mit. Das vierte Bild wirft einen Blick auf den von Sherry Livingston verwalteten Aktenschrank - der am Anfang natürlich noch sehr übersichtlich ausfiel.Zuletzt noch Aufnahmen von Plänen, wie Apples neues Bürogebäude aufgeteilt werden sollte. Zu dieser Zeit war es noch recht einfach, alle wesentlichen Bereiche des Unternehmens auf einem Stockwerk unterzubringen und alle wichtigen Vertreter der jungen Firma handschriftlich einzuzeichnen. Apple nahm den Umzug in den Bandley Drive zu Cupertino vor, als es zu eng für die rund 30 Mitarbeiter des Unternehmens geworden war.