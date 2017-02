Foto-Zeitreise: Vom alten HP-Gelände zum neuen Apple Park

Phase 1: Die alten Gebäude müssen weichen

Phase 2: Es wird planiert



April 2014 - Das HP-Gelände ist Geschichte April 2014 - Das HP-Gelände ist Geschichte

Phase 3: Das Hauptgebäude wächst



Oktober 2014 Oktober 2014



August 2015 - der "Mount of Dirt" wächst, das Gebäude auch August 2015 - der "Mount of Dirt" wächst, das Gebäude auch

Dächer, Begrüßungscenter und weitere Gebäude

Phase 4: Es wird grüner

Vorher und nachher



2013 und 2017 im Vergleich 2013 und 2017 im Vergleich



Street View 2011 und 2016 Street View 2011 und 2016

Zweifelsohne handelt es sich beim Apple Campus 2, dessen offizieller Name "Apple Park" gestern bekannt wurde, um ein beeindruckendes Bauprojekt. Nicht nur Design und Konzeption sind spektakulär, auch die Bauzeit fiel überraschend kurz aus. Apple verschrieb sich bei der Konstruktion Energieeffizienz und schonender Nutzung von Ressourcen. Beispielsweise wurden 90 Prozent des abgerissenen Baumaterials wiederverwendet - zuvor befanden sich auf dem Areal nämlich Gebäude von HP. Apple beauftragte eine Baufirma damit, Beton direkt vor Ort zu recyclen, um kurze Transportwege zu ermöglichen. Die gefällten Bäume auf dem Areal gelangten nicht einfach in einen Shredder, stattdessen verarbeitete Apple das Holz weiter. Wir werfen im Folgenden einen kleinen Blick auf die drei Jahre seit Abriss des HP-Geländes bis hin zur weitgehenden Fertigstellung des Apple Parks.In der allerersten Bauphase sah es noch folgendermaßen aus. Das früher von HP betriebene Areal verfügte über zahlreiche Bürokomplexe, Straßen und Grünanlagen. Apple musste zunächst alles dem Erdboden gleichmachen, um mit dem eigentlichen Bau beginnen zu können.Weniger als sechs Monate benötigten die Bauunternehmen, um die komplette Baustelle in eine Erdwüste zu verwandeln. Im April 2014 war bereits nichts mehr von der vorherigen Bebauung zu sehen, stattdessen bestand die gesamte Fläche aus einheitlicher Erdlandschaft. Zu erkennen ist bereits, wo sich der gewaltige Rundbau dereinst befinden wird:Ein weiteres halbes Jahr verging, bis das Fundament des Hauptgebäudes errichtet war und der Rundbau in die Höhe wachsen konnte. Allerdings deutete sich bereits an, dass die ursprüngliche Zeitplanung von gerade einmal zwei Jahren bis zur kompletten Fertigstellung zu optimistisch war.Im Frühjahr 2015 trennte sich Apple vom bisherigen Bauunternehmen und schloss einen Vertrag mit einer neuen Baufirma ab. Die Verzögerungen bedeuteten, nicht wie gedacht schon 2016 einziehen zu können. Stattdessen schwebte nun Anfang 2017 als Termin im Raum - was bekanntlich dann eingehalten werden konnte.Zum Apple Park zählt nicht nur das markante Rundgebäude, auch Begrüßungscenter, ein eigenes Auditorium, das Research Center, ein Fitness-Center sowie große Parkgaragen gehören zum Gesamtkonzept. Während Apple ab Mitte 2016 damit beginnen kann, das Dach des Hauptgebäudes fertigzustellen und gleichzeitig Solarpanele anzubringen, nähern sich auch die sonstigen Einrichtungen der Inbetriebnahme.In der letzten Bauphase kann sich Apple sowohl der Inneneinrichtung als auch der Begrünung der Anlage widmen. Lediglich das Apple Auditorium befindet sich noch immer im Rohbau, bei den sonstigen Gebäuden ist das finale Design aber deutlich zu erkennen. Ebenfalls Geschichte ist jener "Mount of Dirt" , den Apple zur zentralen Lagerung des Erdabraums verwendet hatte. Auf den folgenden Bildern ist neben dem Hauptgebäude auch das Research Center zu sehen. Die Aufnahme stammt von Anfang Januar.Wie eingangs erwähnt, befanden sich vor etwas mehr als drei Jahren noch sämtliche Strukturen des alten HP-Geländes auf dem Areal. Gut zu sehen ist, wie stark sich das Bild der Stadt wandelt, sobald der Apple Park dann in wenigen Wochen tatsächlich als grüne Oase im Luftbild erstrahlt - rund 80 Prozent besteht nämlich aus Freiflächen mit 6000 eigens gepflanzten Bäumen.Empfehlenswert ist zuletzt eine kleine Tour via Google StreetView . Durch Umschaltung auf ältere Aufnahmen ist es möglich, sich noch einmal in die HP-Zeiten zurückversetzen zu lassen.