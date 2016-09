Die Produkthighlights der Woche – Fotonews kompakt, Avantgarde-Kopfhörer, günstiges Komplett-HiFi und mehr

Aus Verbrauchersicht hört sich das alles immer so leicht an

"Bei so einem reichen und riesigen Unternehmen muss das doch schneller gehen."

So, das große September-Tohuwabohu um Apples Neuheiten im Bereich Hard- und Software klingt langsam ab. Nur mit der Ausführung sind wir noch nicht durch: iOS 9 ist da (und scheint überwiegend stabil zu laufen), WatchOS 2 wurde kurzfristig und vorsorglich wegen eines zu spät entdeckten Bugs um ein paar Tage verschoben, nur OS X El Capitan steht noch aus, soll aber ebenfalls bald (am 30.09.) nachgereicht werden.Die Vorbereitungen zum Roll-Out der neuen Hardware, allen voran das neue iPhone 6s / Plus, laufen auf Hochtouren. Schon bald dürften die ersten Frühbesteller ihr neues iDevice mit 3D Touch in Händen halten. Das neue Apple TV soll im Oktober in Verbraucherhände gelangen und das iPad Pro braucht noch einen Monat länger bis zur Auslieferung., weswegen kleine Verzögerungen oder noch zwei Monate in der Zukunft liegende Auslieferungstermine leider von manchen als Versagen seitens Apple interpretiert werden. Nach dem Motto:Aber so einfach ist das nun mal nicht. Die notwendige Logistik, um Millionen und Abermillionen von Geräten zu fertigen und in alle Teile der Welt zu liefern, oder zig Millionen Downloads nahezu verzögerungsfrei bei einem riesigen Ansturm bereitzustellen, ist ein ungeheurer Kraftakt, den Apple in meinen Augen bewundernswert gut meistert. Klar, Probleme kann es immer mal geben. Aber das ist völlig normal, wenn so viele Menschen involviert sind. Von meiner Seite gibt es deswegen für Apple ein zünftiges "Hut ab!".Jetzt aber erst mal zu etwas vollkommen anderem: Hier sind die wöchentlichen Non-Apple-Produktvorstellungen …