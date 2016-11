Farbexplosion: Neue Hintergrundbilder für macOS Sierra

Promo-Wallpaper des MacBook Pro

macOS Sierra 10.12.2

Wer die gestern veröffentlichte vierte Betaversion von macOS Sierra 10.12.2 auf seinem Mac installiert hat, trifft in den Einstellungen unter »Schreibtisch & Bildschirmschoner« auf vier neue Hintergrundbilder. Apple hat sie anlässlich des Starts des jüngsten MacBook Pro mit Touch Bar in das Betriebssystem integriert.Es handelt sich um bunte Farbexplosionen; genau diejenigen, die auch auf der Oktober-Keynote auf der Bühne zur Demonstration der Touch Bar zu sehen waren und welche auch die Bildschirme der MacBook Pro auf allen aktuellen Werbefotos zieren. Die expandierenden, farbigen Pulver vor schwarzem Hintergrund gibt es in drei Ausführungen: rosa-gelb (Color Burst 1), blau-grün (Color Burst 2) und lila-rot (Color Burst 3). Zusätzlich findet sich auch ein farbiges Hintergrundbild mit abstraktem Muster neu im Portfolio.Wer nicht bei Apple als Entwickler registriert ist und auch nicht an Apples öffentlichem Betaprogramm teilnimmt, hat noch keinen Zugriff auf die vier neuen Bildschirmhintergründe. Deswegen haben wir sie hier noch einmal zusammengestellt:Mit der offiziellen Freigabe von macOS Sierra 10.12.2 für alle Nutzer ist noch vor Weihnachten zu rechnen; es müsste also innerhalb der nächsten Wochen so weit sein. Neben den neuen Wallpapern sind dann auch die 72 Emoji freigeschaltet, die in diesem Jahr Aufnahme in den Unicode-Standard gefunden haben. Dazu gehören prominent die oft gewünschte Facepalm-Geste, sowie Clown, Cowboy und ein Lügennasen-Smiley. Ansonsten ist bei dem Update in erster Linie mit Verbesserungen und Optimierungen unter der Oberfläche zu rechnen.Auch das Schwestersystem iOS erhält mit dem baldigen Update auf Version 10.2 neue Hintergrundbilder. Dort handelt es sich um diejenigen farbigen Fluide, welche bei der Vorstellung des iPhone 7 im September auf der Bühne zu sehen waren. Außerdem kommen die neuen Emoji auch auf iOS, ebenso neue Vollbildeffekte für die Nachrichten-App.