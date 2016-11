Falscher Grafikchip im 15" MacBook Pro? System Profiler soll Schuld sein

Nachdem zunächst Berichte aufgetaucht sind, dass Apple im neuen 15" MacBook Pro mit Touch Bar möglicherweise auch Prozessoren mit besserem Intel-Grafikchip verbaut, steht nun wohl fest, wie es zu dieser Falschmeldung kommen kann. Demnach führt der System Profiler (Systeminformationen-App) anhand bestimmter Rahmenwerte eine falsche Zuordnung des Grafikchips durch, wodurch statt des Intel HD Graphics 530 Chip ein Intel Iris Pro 580 Chip gemeldet wird.Dies sei laut involvierten Quellen bei Apple auf eine unzureichende Kommunikation zwischen dem Entwicklungs-Team des System Profilers und dem Entwicklungs-Team des MacBook Pro zurückzuführen. Letztendlich sind in allen 15" MacBook Pro aber tatsächlich Skylake-Prozessoren mit Intel HD Graphics 530 verbaut, auf die das System bei geringer Grafiklast schaltet, um den Stromverbrauch der ebenfalls verbauten AMD-Grafikkarte zu reduzieren.Zugleich stellt dies einen Hinweis dar, dass Apple möglicherweise noch Macs mit schnelleren Skylake-Prozessoren und -Grafikchips plant oder geplant hatte. Während die neuen 13" MacBook Pro mit einem Intel Iris Graphics 540 bzw. 550 Chip ausgestattet sind, könnte ein Intel Iris Pro 580 in einem zukünftigen iMac anzutreffen sein. In Frage kommen mehrere 4-Kern-Prozessoren der i5- und i7-Serie, die mit 2,8 bis 3,3 GHz getaktet sind und eine maximale Leistungsaufnahme von 65 Watt aufweisen.