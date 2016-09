Einleitung iPhone 6

Kompakt

Marke Apple Bezeichnung iPhone 6 Art iOS Smartphone Empf. Preis (€) ab 699 Verfügbarkeit 2-4 Wochen

meine ersten Eindrücke vom neuen iPhone 6

Schon klar: Wer eine ganze Woche nach Marktstart eines neuen iPhone mit einem Testbericht daher kommt, der ist natürlich total von gestern. So ein Test muss heutzutage spätestens am ersten Verkaufstag, oder besser noch ein paar Tage davor erscheinen. Manche nennen das dann clever „Hands-On Test“, was nichts anderes heißt, als dass man eigentlich noch keine Zeit hatte, sich ausreichend intensiv mit dem Produkt zu befassen, um sich ein belastbares Urteil erlauben zu können.Selbst eine Woche danach ist es für einen „Erfahrungsbericht“ fast noch etwas zu früh, denn Erfahrungen brauchen ihre Zeit. Dennoch traue ich mich mal, unter eben dieser Überschriftzu schildern. Dabei konzentriere ich mich vorrangig auf rein praktische Erfahrungen mit der Hardware, nicht auf Funktionen von iOS 8. Auch Benchmarktests überlasse ich anderen, die solche „Messwerte“ für aussagekräftig genug halten, um danach ihre Entscheidungen zu fällen. Auf den folgenden Seiten finden Sie außerdem viele Fotos und Detailaufnahmen zum iPhone 6, auch im Vergleich zum iPhone 5s, sowie Testaufnahmen mit der Kamera des iPhone 6.