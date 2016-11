Ende der AirPort-Station? Apple löst Router-Abteilung auf

Nach Monitoren der zweite Marktaustritt in kurzer Folge?

Seit 2004 steht der AirPort Express für die Apple-eigene Lösung für die Versorgung eines Ortes mit WLAN (Store: ). Zusammen mit den später hinzugekommenen größeren Basisstationen AirPort Extreme und AirPort Time Capsule bildet es die Produktgruppe des WLAN-Zubehörs. Damit könnte es aber bald vorbei sein: Informationen von Bloomberg zufolge hat Apple die Abteilung aufgelöst, die für die Entwicklung dieser Produkte zuständig war.Somit könnte Apple zum zweiten Mal in kurzer Folge aus einem Markt aussteigen. Mitte des Jahres ließ der Konzern das lange nicht mehr gepflegte Thunderbolt-Display auslaufen und verkauft seither keine eigenen externen Monitore. Im Gegenteil: Auf der letzten Keynote gab es sogar Promotion für einen Dritthersteller-Monitor, den LG UltraFine 5K . Nun droht dem WLAN-Zubehör das gleiche Schicksal.Die Mitarbeiter des früheren AirPort-Abteilung wurden angeblich auf andere Unternehmensbereiche verteilt, insbesondere auch ins Team für das Apple TV. Dies könnte ein vager Hinweis darauf sein, die Router-Funktionen mittelfristig in Apples Set-Top-Box zu integrieren - was aber Stand heute nur als vager Hoffnungsschimmer für AirPort-Freunde gelten kann. Genauso gut ist der endgültige Ausstieg möglich, gegebenenfalls erneut mit Verweis auf Konkurrenzprodukte von anderen Herstellern.AirPort Express ist Apples günstigster Router für aktuell 109 Euro. Neben simultanem Dualband 802.11n WLAN ist die dem früheren Apple TV rein äußerlich recht ähnliche Box auch als AirPlay-Basisstation verwendbar, um Musik auf externe Lautsprecher streamen zu können. Möglicherweise wird Apple wenigstens für AirPlay ein neues Produkt entwickeln, möglicherweise eine deutlich platzsparendere Variante wie etwa einen Stick.AirPort Extreme ( ) unterstützt 802.11ac WLAN und drahtlosen Datenaustausch. Somit ist hier anders als beim Express nicht nur ein USB-Port für Drucker, sondern auch für externe Festplatten verfügbar. AirPort Time Capsule ( ) ergänzt dies noch um einen internen Speicher für Backups in Höhe von zwei oder drei Terabyte. Die Preise der WLAN-Basisstationen betragen aktuell 109 Euro (AirPort Express), 219 Euro (AirPort Extreme), 329 Euro (AirPort Time Capsule, 2 TB), bzw. 429 Euro (AirPort Time Capsule, 3 TB).Die aktuelle AirPort-Generation datiert von 2013, ist also genauso alt wie der Apple-Methusalem Mac Pro. Es bleibt zu hoffen, dass derart lange Produktzyklen nicht auch bei dem leistungsstarken Mac ein Vorbote für ein mögliches Produktende darstellt.Weiterführende Links: