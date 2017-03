Elgato Game Capture im Vergleichstest - nicht nur für Spiele geeignet

Vergleichstest Elgato Game Capture HD

159,95 Euro

159,95 Euro Elgato Game Capture HD60

189,95 Euro

189,95 Euro Elgato Game Capture HD60 S

189,95 Euro

Schon seit vielen Jahren bietet Elgato mit den Game-Capture-Geräten eine unkomplizierte Möglichkeit, Hardware-gestützte Aufnahmen der Display-Ausgabe zu erstellen - entweder in archivierter Form oder als Live-Stream ins Internet. Die Geräte eignen sich entgegen ihres Namens nicht nur für Spielekonsolen, sondern lassen sich auch in vielen anderen Szenarien verwenden. Immer dann, wenn Darstellungen flexibel aufgenommen bzw. live einem großen Publikum im Internet zur Verfügung gestellt werden sollen - wie beispielsweise bei einer Präsentation, einer Informationstafel oder einem Online-Kurs - stellen die Game-Capture-Geräte von Elgato eine interessante Option dar.In diesem Vergleichstest sollen die Unterschiede und Feinheiten der einzelnen Modelle verglichen werden, wovon entscheidend abhängt, welches Modell für einen selbst infrage kommt. Es wird sowohl der Einsatz für Aufnahmen und Live-Streaming von Let's Plays beleuchtet als auch die erweiterten Möglichkeiten bei Anschluss an Apple TV, iPad und iPhone, Mac und PC sowie an Spielekonsolen.Eine naheliegende Frage sollte gleich vorweg beantwortet werden: Der digitale HDCP-Schutz wird von den Elgato Game-Capture-Geräten entsprechend des HDMI-Standards blockiert, sodass eine Aufnahme derart geschützter Bildsignale nicht möglich ist. Das ist in der Praxis aber seltener ein Problem, als man meinen würde, denn nahezu alle Systeme bieten auch HDCP-freie Betriebsmodi mit Einschränkungen bei der Filmwiedergabe an. Einzig die PlayStation 3 erfordert einen speziellen Adapter, der nur der Game Capture HD beiliegt.Entscheidender ist die technische Umsetzung im jeweiligen Game-Capture-Modell, mit der sich sowohl die Einsatzmöglichkeiten als auch die Hardware-Anforderungen definieren. Die erst im März vom Markt genommene Game Capture HD stellt unter diesen Aspekten das flexibelste Modell dar. Sie befindet sich allerdings ab sofort nur noch im Abverkauf und wird auch im Fall der sich stetig weiterentwickelnden Game-Capture-Software früher oder später nicht mehr unterstützt werden. Damit entfernt Elgato ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber reinen Software-Lösungen, was sehr bedauerlich ist.