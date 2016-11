Ego-Shooter Doom läuft auch auf der Touch Bar des neuen MacBook Pro

Eigentlich hat Apple die längliche OLED-Leiste, die auf dem neuen MacBook Pro die Funktionstasten auf der Tastatur ersetzt, nur für begleitende Kontrollen laufender Programme vorgesehen. Doch dass es auch möglich ist, darauf ein ganzes Spiel laufen zu lassen, zeigt der kanadische Entwickler und Hacker Adam Bell nun auf YouTube.Ihm ist es gelungen, den Ego-Shooter und Spieleklassiker von 1993, Doom, auf der Touch Bar zum Laufen zu bekommen. Doom eignet sich besonders für solche Experimente, weil das Spiel keine zu hohen Anforderungen an die Hardware mitbringt. Natürlich sind Übersichtlichkeit und Spielfreude getrübt, wenn das Display eine Auflösung von 2.170 x 60 Pixeln hat, was eine »leichte« Verzerrung zur Folge hat. Außerdem widerspricht es natürlich den strengen Bestimmungen des Mac App Store, nach denen die Touch Bar nicht für Spiele freigegeben ist.Wer einen Überblick über sinnvollere Verwendungsweisen der Touch Bar sucht, wie sie etwa Apps wie 1Password, Day One oder Final Cut Pro X versprechen, kann sich an dieser Stelle darüber informieren: