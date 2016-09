Die Produkthighlights der Woche – Drahtloses HDMI, göttlicher Kopfhörer, praktische Starthilfe, ein futuristischer Arbeitsplatz und mehr

Die Produkthighlights der Woche:

Neben den Produktneuheiten hat mich diese Woche (mal wieder) das Thema Fernseher umgetrieben. Für einen Technikfreak wie mich ist das schon ungewöhnlich: Seit fast neun Jahren habe ich einen 50" großen Pioneer Kuro Plasmafernseher und einen Technisat Receiver im Gebrauch. Klar, dass es mich zwischenzeitlich auch mal nach einer Neuanschaffung in diesem Bereich gelüstet hat. Aber jedesmal, wenn ich mich mit einer neuen Generation von Flach- oder Curved-TVs beschäftigt habe, kamen dabei Nachteile ans Licht, mit denen ich einfach nicht leben will.Mal funktioniert das HD-Recording nicht vernünftig, ganz oft ist die Bedienung der hastig hingepfuschten User-Interfaces einfach zu träge oder zu buggy, und mal ist die Technik schlicht zu teuer, wie im Falle des jüngst vorgestellten 65" OLED von Panasonic. 10.000 Euro für einen (zugegebenermaßen faszinierenden) Fernseher, der nach spätestens einem Jahr schon wieder überholt ist und dramatisch an Wert verliert? Das muss nicht sein. Darüber hinaus gibt es viele andere Hemmschuhe, wie die Frage, was ich eigentlich mit 4K soll, wenn ich die meiste Zeit nur "Kinder-HD" (720p, 1080i) oder gar SD über Satellit empfange.Das Thema ist also erst mal wieder für eine Weile vertagt. Mal sehen, welche tollen Versprechen die Modellgeneration 2016 macht, die spätestens auf der CES Anfang nächsten Jahres vorgestellt wird.