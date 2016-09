Doppeltest: ELAC AIR-X 203 und Wavemaster Cube Aktivlautsprecher

Einleitung ELAC und Wavemaster

Als ich kürzlich in der Rewind die ELAC Aktivlautsprecher AIR-X 203 vorstellte, schrieb ein Leser sinngemäß, dass der Preis von rund 2.380 Euro für das Paar viel zu teuer wäre, da man ja ähnliche Aktivlautsprecher schon für ein Zehntel des Preises bekomme. Wer etwas tiefer in der Materie steckt, weiß natürlich, dass solche verallgemeinernden Aussagen der Realität kaum stand halten. Als ich dann aber das Angebot bekam, sowohl die ELAC, als auch ein anderes Paar Aktivlautsprecher für einen deutlich günstigeren Preis zu testen, bot sich ein Doppeltest mit Quervergleich an. Wie groß sind die Unterschiede zwischen einem Paar Aktivboxen für rund 200 und einem für 2.380 Euro (oder 2.770 Euro mit AIR-X Base) wirklich?Da ein solcher Vergleich „billig gegen teuer“ in vielerlei Hinsicht missverständlich und unfair sein kann, trenne ich das Ganze in zwei Einzeltests mit einer anschließenden Gegenüberstellung der beiden Konzepte. Realistisch gesehen macht ein direkter Vergleich ebenso wenig Sinn, wie einen VW Polo zusammen mit einem 5er BMW auf den Prüfstand zu stellen.Funktional haben die Kandidaten aber große Schnittmengen. Bei beiden handelt es sich um 2-Wege Aktivlautsprecher, beide können sowohl per Kabel als auch drahtlos mit Musik gefüttert werden und beide empfehlen sich sowohl für den freistehenden Betrieb im Wohnzimmer oder als Desktoplautsprecher an Mac oder PC.