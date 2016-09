Die Produkthighlights der Woche – plus ein Kurztest

Tipps zur Nutzung der Rewind-Artikel und des Archivs

B&W, ChugPlug, Cabstone … Neben den Produktneuvorstellungen finden Sie auf der letzten Seite dieser Ausgabe noch einen kurzen Testbericht von einem recht außergewöhnlichen Gadget. Alles zusammen reichlich Lesestoff für Technikinteressierte.Bevor es losgeht, hier für neue Leser noch ein paarWir sind bemüht, stets Bilder mit ausreichend hoher Auflösung zur Verfügung zu stellen. Durch einen Klick auf die Bilder können diese vergrößert in einer "Lightbox" dargestellt werden. Wenn Sie die volle Auflösung sehen wollen, öffnen Sie die Bilder im Text über das Kontext-Menü (rechte Maustaste oder in iOS Safari etwas länger auf das Bild tippen) in einem neuen Tab oder Fenster.Die Bilder in den Produktvorstellungen stammen in der Regel von den jeweiligen Herstellern. Bilder in Testberichten sind meistens eigene Fotografien, die oft einen realistischeren Eindruck von dem Produkt vermitteln, als die "perfektionierten" Studiofotos.In das Rewind-Archiv gelangen Sie über das "m"-Symbol in der MTN-Titelleiste. Ältere Berichte und Artikel – auch solche der PDF-Ausgaben – können Sie sehr einfach über die News-Suche (oben rechts) aufspüren. Geben Sie beispielsweise "Dynaudio Xeo" als Suchbegriff ein und es werden die Berichte und News angezeigt, in denen der Suchbegriff vorkommt. In dem jeweiligen News-Artikel finden Sie dann den direkten Link zur dazugehörigen PDF.Viel Spaß beim Stöbern!