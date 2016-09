Die Produkthighlights der Woche – Neues Fotoequipment, cleveres Speicherkabel für iOS und tolle Kopfhörer

Die Produkthighlights der Woche:

Nikon: Drei neue Objektive mit fester Lichtstärke

Neue Fotorucksäcke von Tamrac und MindShift Gear

PhotoFast: Lightning-Kabel als Speicher/Backup-Medium

Philips: Bluetooth-Kopfhörer reduziert Geräusche angeblich bis zu 99%

Klangkracher: beyerdynamic kündigt Update des T 1-Referenzkopfhörers an

Derzeit schwappt eine ziemlich hohe Welle neuer und äußerst spannender Kopfhörer auf uns zu. Zwar könnte man meinen, dass mit den zahllosen In-Ear- und Bügelvarianten, die inzwischen auf dem Markt erhältlich sind schon ein gewisser Sättigungsgrad erreicht sein müsste, aber die Hersteller sind da offenbar ganz anderer Meinung und arbeiten unbeirrt weiter an immer ausgefeilteren Konstruktionen.Nach wie vor lohnt es sich, den Blick etwas abseits des Mainstreams schweifen zu lassen. Insbesondere diejenigen, die gesteigerten Wert auf Top-Klang und besondere Verarbeitungsqualität legen und denen Dinge wie beispielsweise Bluetooth, NFC, Freisprechfunktionen und andere Gimmicks weniger wichtig sind, dürfen sich auf ein paar echte Schmankerl freuen, die ich in Kürze in der Rewind ausführlich besprechen werde. Ästheten und Klanggourmets dürfen sich schon mal das Sabberlätzchen umbinden. Einen kleinen Vorgeschmack finden Sie in der Ankündigung auf Seite 6.Darüber hinaus steht in Kürze der Test der neuen Sony Edelkompaktkamera RX100 IV an, die inzwischen einen bemerkenswert hohen technischen Reifegrad erreicht hat. Zeitgleich wird die Sony A7R II Systemkamera mit 40-Megapixel-Sensor ausführlich unter die Lupe genommen. Bei alledem – und aus privaten Termingründen – muss ich in diesem Jahr aber voraussichtlich auf meinen obligatorischen IFA-Messebesuch Anfang September verzichten.