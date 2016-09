Die Produkthighlights der Woche – Neue Stative, Freizeit-Lautsprecher und eine Auswahl an Kopfhörerständern

mit einer umfangreicheren Vorstellung diverser Kopfhörerständer

Die Produkthighlights der Woche:

JBL Xtreme: Wasserfeste Nackenrolle mit Ton

Sirui bringt neue Stative: Dreibein, Einbein, Neigekopf

Ozaki HuBack: Vier Front-USB-Ports für iMacs (Shop: )

Das Auge hört mit – Kopfhörerständer für mehr Ordnung

Wenn ich abergläubisch wäre, könnte ich auf den Gedanken kommen, ich hätte es mit meiner Einleitung letzte Woche selbst heraufbeschworen: Das ominöse Sommerloch bei den Technikneuheiten. Es ist aber schlicht saisonal bedingt, dass zur Zeit nur wenige spannende Produktvorstellungen eintrudeln. Andererseits kündigen sich schon jetzt erste Produkte an, die offiziell erst im September auf der IFA in Berlin das Licht der Welt erblicken sollen. Im Juli finden für Pressevertreter in verschiedenen Städten IFA-Previews statt, auf denen man schon mal reinschnuppern darf, was im Spätsommer in den Handel kommen soll.Bis es soweit ist, muss ich mich aber erst mal mit dem Wenigen über die Runden retten, was das "Sommerloch" so ausspuckt. Weshalb diese Ausgabe auch nur fünf Seiten hat, dafür aberfür ordnungsliebende Musikfreunde. Nächste Woche gibt es dann auch wieder einen Praxistest.Allen Lesern ein schönes und hoffentlich sommerliches Wochenende.Ich geh' dann mal auf die Kieler Woche.