Die Produkthighlights der Woche – Neue Kameras, Lautsprecher, Monitore, USB-C-Sticks und mehr

Das war's schon wieder. Die WWDC 2015 ist Geschichte und alles ist genau so gekommen, wie im Vorfeld von den Medien und Gerüchteküchen vorausgesagt.Wer Apples Aktivitäten zum Beispiel hier auf MacTechNews aufmerksam verfolgt, wird möglicherweise ob der fehlenden Überraschungen ein wenig enttäuscht gewesen sein, was aber die guten Nachrichten nicht weniger gut macht. OS X 10.11 "El Captan" bekommt nur einige neue Funktionen, soll aber in Sachen Stabilität und Performance massiv verbessert werden. Das Gleiche gilt für iOS 9, wobei hier mit diversen Multitasking-Features auch bedeutsame Neuerungen in der Usability Einzug halten. Apple erfüllt damit die Forderungen vieler User und zeigt, dass ihnen Features nicht vor Produktpflege gehen. Öffentlich Beta-Versionen sollen im Juli verfügbar gemacht werden, die Release-Versionen erscheinen dann im Herbst und werden kostenlos downloadbar sein.Auch die Ankündigungen rund um watchOS 2 wurden im Wesentlichen genau prognostiziert und bringen – ebenfalls im Herbst – wichtige Neuerungen mit, wie zum Beispiel die Möglichkeit für nativ auf der Uhr laufende Apps. Ein sehr bedeutsamer Schritt, der Apples Smartwatch weit nach vorne katapultieren dürfte.Das große "One More Thing" – mit genau diesen klassischen Worten angekündigt – war ebenfalls schon vor der WWDC kein Geheimnis mehr. Mit Apple Music (genauer gesagt: MUSIC) steigt das Unternehmen in den Streaming-Markt ein. Bereits Ende dieses Monats soll der Dienst mit iOS 8.4 und neuen iTunes-Versionen verfügbar sein. Verglichen mit bereits etablierten Streaming-Diensten bietet Apples Angebot auf den ersten Blick nicht viel mehr und auch die Abo-Preise werden mit €9,99 auf dem Niveau von Spotify, Google Play Music und anderen liegen. Größter Unterschied:an, der auch ohne Abo kostenlos gehört werden kann, und es gibt einfür €14,99. Zur Streaming-Qualität gab es zunächst noch keine genauen Angaben, aber später wurde eine Datenrate von 256 kbit/s in AAC bestätigt, was in etwa der Qualität von 320 kbit/s MP3 entspricht. Eine Lossless-Option ist derzeit leider nicht vorgesehen.Neue Hardware wurde nicht vorgestellt, und auch das war schon vorher ziemlich klar. Die ursprünglich erwartete nächste Generation des Apple TV soll kurz vor der WWDC verschoben worden sein. Wäre sie in dieser Woche auch noch präsentiert worden, hätte die Keynote wohl die Drei-Stunden-Marke geknackt. Alle Hardware-Neuerungen dürften damit im Herbst, also rechtzeitig zur Verfügbarkeit der neuen Softwareversionen, angekündigt werden. Die WWDC-Keynote blieb damit ein reinrassiges Entwickler-Event. Und genau das soll sie ja auch sein.Nun aber zu den Technikneuheiten der Woche. Übrigens: Die Gewinner der Pack&Smooch-Verlosungsaktion aus der vorletzten Ausgabe stehen inzwischen fest und wurden schon per E-Mail informiert. Nochmals Glückwunsch und vielen Dank an alle für die rege Teilnahme.