Die Produkthighlights der Woche:

Pentax: Mit der K-1 zurück ins Vollformat-Geschäft

Canon: Evolution in der DSLR-Mittelklasse

Nikon: Kompaktkameras sind tot, es lebe die Premium-Kompaktkamera

Sigma sd Quattro: Eine ungewöhnliche spiegellose Systemkamera

Olympus: Sonderedition der OM-D E-M10 Mark II und ein Monokular

Dramatisch Blitzen: Licht-Kit von Gary Fong

G-Technology: Reservekanister für Massenhaft Daten

Diese Ausgabe der Rewind Produkthighlights entpuppt sich unbeabsichtigt als echtes "Foto Spezial". Im Zuge der in Japan stattfindenden Fotomesse CP+ wurden in den letzten Tagen ungewöhnlich viele Kameraneuheiten präsentiert, also konzentrieren wir uns in diese Woche mal ganz auf dieses Thema. Neben vorhersehbaren Neuheiten wie der Canon EOS 80D und der Pentax K-1 gab es mit der Sigma sd Quattro auch eine echte Überraschung. Aber lesen Sie selbst…