Die Produkthighlights der Woche: Edler Drahtloskopfhörer, günstiger 4K-Monitor, praktische Überwachungskamera und mehr

Die Produkthighlights der Woche:

Apogee Groove: DAC/Kopfhörerverstärker für Mac & PC (Shop: )

B&W stellt seinen ersten Wireless-Kopfhörer vor

Ultrasone: Reisekopfhörer für mobile Musikliebhaber (Shop: )

Logitech richtet sich neu aus – Design im Mittelpunkt

MMD/Philips: 32 Zoll 4K-IPS-Display zum Kampfpreis

Myfox: Sicherheitskamera mit Augenlid

Nach den jüngsten IDC Marktforschungsergebnissen zu urteilen, fährt Apple weiter auf der Überholspur. Demnach ist Apples Anteil am PC-Markt dank guter Mac-Verkäufe von 5,9 auf 7,8 Prozent gestiegen, womit das Unternehmen aus Cupertino nun weltweit der viertgrößte Computeranbieter ist (in den USA sogar der Drittgrößte). Noch besser steht Apple mit dem iPhone da. Zur Verkündung der Quartalsergebnisse am 21. Juli wird Apple voraussichtlich das erfolgreichste zweite Jahresquartal aller Zeiten beim iPhone verkünden. – Respekt!Von den Umsätzen der marktbeherrschenden Computer- und Elektronikfirmen können die Hersteller der Produkthighlights der Woche meist nur träumen. Trotzdem sind sie alle ein wichtiger Bestandteil der heutigen Computer-Infrastruktur und bereichern unser technisiertes Leben. In dieser Woche habe ich, trotz Sommerflaute, wieder ein paar nette Gadgets für Sie ausgegraben. Kurz und knapp: Viel Spaß auf der Entdeckungstour in den Rewind Produkthighlights.