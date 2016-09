Die Produkthighlights der Woche – Doppelt stabilisierte Kamera, günstige Stative, schicke Heimkinolautsprecher und mehr

Die Produkthighlights der Woche:

Philips Zenit: Design-Heimkinolautsprecher als 3.1- oder 5.1-System

thinkTANK: Rucksäcke für die Standard-Arbeitstiere der Fotografen

Cullmann Magnesit X400: Erster Vertreter einer neuen Stativserie (Shop: )

Sinn: Neue Varianten der Taucheruhren T1 und T2 (Non-Smartwatch)

Panasonic: Kamera- und Objektivneuheiten, die einen näheren Blick wert sind

Sena Cases: Neue Ledergewänder für iPhone 6 / Plus

Pack & Smooch: Feine Geschenke erhalten die Freundschaft

Der iPod lebt. – Jawoll! Ein bisschen erstaunlich ist das irgendwie schon, wo heutzutage doch beinahe schon jedes Vorschulkind mit einem Smartphone in der Hand und Schnuller im Mund herumtappst. Wozu braucht man da noch einen iPod? Nichtsdestotrotz hat Apple diese Woche tatsächlich noch ein Update seiner einst so revolutionären mobilen Musikplayer in mehreren Varianten vorgestellt. Während die Modelle shuffle und nano lediglich in neuem Lack kredenzt werden ( MTN-Meldung ), wurde der neue iPod touch hardwaremäßig auf den aktuellen Stand der Technik gehoben ( MTN ), so dass Speicher- und Prozessor-seitig genügend Leistung für die Anwendungen der nächsten zwei bis drei Jahre verfügbar sein sollte.Davon abgesehen bot diese Woche an der Hardwarefront aber noch ein paar andere meldenswerte Produkte. Ob Sie gerade im Büro schwitzen (hoffentlich nicht am Sonntag), im Garten oder im Park faulenzen, oder irgendwo im Urlaub an einer schönen Küste oder sonstigen Erholungsgegend verweilen: Viel spaß beim Stöbern in der Rewind.