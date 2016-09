Die Produkthighlights der Woche:

ELAC: Jubiläum mit Superlautsprecher und Plattenspieler

Nubert: Lautsprecher für Dolby Atmos vorgestellt

quadral präsentiert die neunte Auflage von TITAN, VULKAN & Co.

Entotem Plato Class A: Musikserver mit Class-A-Endstufe

Kurz und knapp: Bin gerade in München auf der High End Messe, um für Sie die heißesten Neuheiten aus der HiFi-Welt zu entdecken. Im Vorfeld der Messe haben schon viele Hersteller per Pressemeldung ihre Neuheiten verraten. Ein paar ausgesuchte davon finden Sie in dieser Ausgabe. Nächste Woche dann wie gewohnt mein ausführlicher und reich bebilderter Messebericht.