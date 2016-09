Die Produkthighlights der Woche:

Philips/MMD: Bigger is better – 4K-Monitor mit 43"

Logi BASE: Standfuß für iPad Pro 12" und 9,7" mit Smart Connector

Yamaha bringt MusicCast für vorhandene HiFi- und Heimkinoanlagen

Ultrasone Tribute 7: Limitierter Edelkopfhörer zum 25. Firmenjubiläum

Harman Kardon Go + Play: Ein echter Henkelmann

Philips Hue gen 2: Neue App zur Lichtsteuerung verfügbar

Irgendwie herrscht gerade Weltuntergangsstimmung in der Apple-Community. Zum ersten Mal seit Äonen – jedenfalls in Technologie-Maßstäben gerechnet – hat der Apfelkonzern aus Cupertino sinkende Gewinne zu vermelden. – SINKENDE GEWINNE! – Ein Fest für alle Schwarzseher und Untergangsapostel. Aber irgendwann musste dieser Tag ja mal kommen, denn unendliches Wachstum gibt es einfach nicht. Und so werden aus einem nach wie vor stolzen Gewinn von 10,5 Milliarden Dollar in nur einem Quartal schlechte Nachrichten.Das Fatale dabei: Allein die negative Auslegung dieser Nachricht reicht aus, um den Börsenwert von Apple spürbar zu beeinträchtigen. Das trübt die Stimmung weiter und feuert all diejenigen an, die davon überzeugt sind, dass Apple mit Steve Jobs auch sein Mojo verloren hätte und keine Innovationen mehr hervorbringe. – Als würden revolutionäre, weltverändernde Ideen auf Bäumen wachsen. Im schlimmsten Fall führt das zu einem Wetterumschwung, der Apple letztendlich in wirklich schwere See abdriften lassen könnte.Marktsättigungseffekte und kleiner werdende Kuchenstücke durch wachsende Konkurrenz lassen eigentlich nur den Schluss zu, dass es in absehbarer Zeit nicht besser werden wird. Es sei denn, Apple zaubert doch wieder irgend ein "Next Big Thing" aus dem Hut, das Verbraucher in aller Welt in einen neuen Kaufrausch versetzt. Aber was soll das bitte sein? Hat irgendjemand auch nur den Hauch einer Idee, welches technisch realisierbare Ding das Zeug dazu hätte? Und mit Ansage oder nach Plan funktioniert das schon gar nicht. Technische Revolutionen sind zu einem großen Teil auch Glückssache.Ohne ein solches Supertoy in der Hinterhand bleibt Apple wohl nichts anderes übrig, als seine vorhandenen Produkte intensiv zu pflegen. Und dabei gibt es eindeutig Luft nach oben. Viele Hoffnungen ruhen diesbezüglich auf der kommenden WWDC, die besser ein wahres Produktfeuerwerk werden sollte, wenn Apple nicht noch mehr Negativpresse einheimsen will. Die Erwartungshaltung ist einfach unfassbar hoch.Die Hersteller der Produkthighlights der Woche haben damit eindeutig weniger Probleme.