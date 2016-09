Die Produkthighlights der Woche:

AudioQuest DragonFly: jetzt auch iPhone-kompatibel

Köhl Anteo Alu Drehstuhl: Besser sitzen am Arbeitsplatz

Sennheiser kündigt neues Studiomikrofon für USB und iOS an

Panasonic GX80: Mittelklasse-CSC mit Oberklasse-Leistung

Resonessence Labs VERITAS High-End-DAC: Nichts als die Wahrheit?

Das Update der Woche: Da der sonst übliche Anleser in den MTN-News nicht geeignet ist, um mehrseitige Artikel mit unterschiedlichen Themen zu beschreiben, haben wir die Seitenübersicht der Rewind Produkthighlights ab sofort auf die Startseite verfrachtet. Dies soll die Erkennbarkeit erhöhen und die Übersicht verbessern, worum es in den Rewind Produkthighlights geht. Gelegenheitsleser können so auch direkt zu einem für Sie interessanten Artikel wechseln, ohne erst zur Übersicht auf der ersten Hauptseite wechseln zu müssen, wie bisher.