Die Produkthighlights der Woche:

AVM Fritz!Box: Mehr WLAN-Leistung fürs Volk

Philips/MMD: Erster Computermonitor mit Quantum-Dot-Technologie

Philips: Neue LED-Leuchtmittel für wohnlicheres Ambiente

AOC zeigt neue Monitore auf der CeBit, darunter ein 32" 4K-Modell

Sony: Fette Musiksysteme für die Partysaison

Matias Wireless Aluminum Keyboard: Was Apple uns nicht gönnen will

Die CeBit ist nach wie vor eine der, wenn nicht DIE größte Technikmesse der Welt. (Wer weiß das schon genau, wo alle Messeausrichter doch stets mit Superlativen um sich werfen?) In früheren Jahren war die Reise nach Hannover für mich ein absolutes Muss, doch inzwischen hat diese "Show" für mich deutlich an Reiz verloren, sodass ich schon länger nicht mehr vor Ort war. Das liegt zum Teil daran, dass Apple nicht vor Ort ist und deren Produkte bzw. Anwendungen auf der CeBit nur eine untergeordnete Rolle spielen. Zum anderen aber auch daran, dass die CeBit sich bewusst nicht mehr an Endverbraucher wendet, sondern B2B (Business to Business) in den Vordergrund stellt. Darum auch der Slogan "Global Event for Digital Business".Nichtsdestotrotz ist die Messe natürlich ein wichtiger Tummelplatz für Technikneuheiten aus vielen Bereichen. Diese sind zahlreich, für die Rewind aber nur begrenzt von Belang.