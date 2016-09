Die Produkthighlights der Woche – Licht für die Arbeit, Schloss mit Bluetooth, Schrauber mit Bits und mehr

Die Produkthighlights der Woche:

Test Waldmann Taneo LED Schreibtischlampe: Schluss mit Funzel!

Noke Padlock: Vorhängeschloss mit Bluetooth

Ultrasone PRO-900i: Verbesserter Kopfhörer mit Profi-Anspruch

Wera Kraftform: Männer-Gadget mit Bits aber ohne Bytes

Devialet Phantom kommt in den Apple Store

Apple hat in dieser Woche für erstaunlich viel Gesprächsstoff gesorgt. Weniger wegen der Updates für OS X, iOS, WatchOS und tvOS oder wegen des neuen Lightning-auf-SD-Kartenlesegeräts mit USB-3-Speed ( ), sondern viel mehr aufgrund der überraschend und unangekündigt eingeführten Akkuhülle für iPhone 6 und 6s. Rein funktional scheint dieses Zubehör eine durchaus gelungene Ergänzung für all diejenigen zu sein, die mehr Ausdauer von ihrem iPhone verlangen. Doch der Preis und vor allem das Design des Gadgets führten zu einem regelrechten Shitstorm. Erstaunlich, wie selbst so ein nebensächliches Zubehörteil derart heftige Reaktionen hervorrufen kann.Derweil haben mich in dieser Woche ganz andere Dinge in der Technikwelt umgetrieben, wie Sie in dieser REWIND-Ausgabe ausgiebig lesen können. Viel Spaß beim Schmökern und einen schönen dritten Advent!