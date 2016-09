Die Produkthighlights der Woche – Smarte Lautsprecher, gewickelte Kopfhörer, schlanke Hüllen und mehr

Die Produkthighlights der Woche:

Sonos Play:5 Neuer Smart Speaker und Einmess-Software Trueplay für iDevices

ELAC AIR-X 409: Drahtloslautsprecher für Audiophile

in-akustik: Kabelfreie Bild- & Tonübertragung in Full HD

Wraps: Ohrhörer fürs Handgelenk – Ja genau!

Logi Circle behält Dein Heim im Auge

Eizo hat Design als Verkaufsargument entdeckt

Extra-dünne Hüllen für iPhone 6s/Plus von CASEual und 2R-Tec

Ok, nun ist endlich auch OS X 10.11.0 El Capitan da und somit Apples Major-Release-Zyklus für dieses Jahr abgeschlossen. Auch wenn es sich bei El Capitan primär und ein Performance-, Stablilitäts- und Sicherheitsupdate mit vergleichsweise wenigen neuen Features handelt, blieben gewisse Problemchen bei der X.0-Version auch diesmal nicht ganz aus.Von Netzwerkproblemen über verschwundene E-Mails und nicht erkannte Passwörter gab es auch diesmal wieder etliche Forenbeiträge. Bei mir wurden zunächst diverse Account-Passwörter nicht erkannt (was sich später fast wie von Geisterhand erledigt hat) und es gibt einen Konflikt mit meinem Logitech Maustreiber. Ansonsten aber scheint "der Käptn" überwiegend sein Versprechen zu halten und läuft inzwischen ganz ausgezeichnet. Außerdem ist OS X 10.11.1 bereits in Arbeit. Zeit, sich als User wieder mit anderen Dingen zu beschäftigen, wie etwa den Produkthighlights der Woche. Viel Spaß mit der neuen Ausgabe!