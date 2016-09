Die Produkthighlights der Woche:

Philips: LED-Licht mit Dimming für Einsteiger

Olympus erweitert die OM-D-Serie um die E-M10 Mark II

Bluelounge: Praktisches und günstiges Nachtlager für die Apple Watch

Caseual präsentiert passgenaue Cases für das kommende iPhone 6s

MusicCast: Yamaha bringt Streaming-Protokolle unter einen Hut

Lupine: Neue Lichtprodukte rechtzeitig zur dunklen Jahreszeit

Nach Jahren des Wartens: Canon stellt neue 35-mm-Festbrennweite vor

Sennheiser: Reshaping the Kopfhörer?

Der Sommer neigt sich langsam aber sicher seinem Ende zu. Im Herbst dürfte es aber nochmal richtig heiß werden – zumindest für Technikfans, denn mit der IFA und Apples September-Event kündigen sich zahlreiche tolle Neuheiten an.Wer in diesem Jahr kein Geld für ein iPhone 6s oder andere Apple-Gadgets ausgeben will, vielleicht aber ein kleines Budget für andere Technik-Anschaffungen angespart hat, findet in dieser Rewind-Ausgabe vielleicht etwas Passendes. Ohne lange Umschweife wünsche ich daher viel Spaß beim Schmökern und ein schönes Restwochenende.