ist die Ausbeute an sonstigen Produktneuheiten in dieser Woche recht mager

Die Produkthighlights der Woche:

Panasonic Lumix G70: Allround-CSC mit 4K Video- und Fotofunktionen

Fujifilm X-T10: Flaggschiff-Downsizing

ViewSonic: 28" 4K-Monitor für unter 600 Euro

Samsung: Nicht 4K, dafür gebogen und günstig

Update zum Maustest Logitech MX Master

Während zur bevorstehenden Entwicklerkonferenz WWDC im Juni die Apple-Gerüchte ins Kraut schießen und die High End Messe in München reichlich Stoff aus der Audio-Welt lieferte,. Immerhin gibt es zwei interessante neue Kameras zu vermelden.Für Besitzer oder Interessenten an der Apple Watch hören sich die möglicherweise bevorstehenden Neuerungen an der Software ( MTN-Meldung ) besonders vielversprechend an. Bereits am vergangenen Dienstag erschien ein Software-Update für die Watch, mit dem Leistungsverbesserungen vorgenommen, Fehlerbehebungen durchgeführt und Sicherheitslücken geschlossen wurden. Für künftige Updates werden zudem weitere Usability-Verbesserungen erwartet. So geht das Gerücht um, mit dem nächsten Watch OS soll eine Funktion "Finde meine Uhr" hinzukommen, die ähnlich wie bei anderen iOS-Devices und Macs das Aufspüren und auch das Löschen der Uhr aus der Ferne ermöglichen soll. In umgekehrter Richtung soll eine Funktion namens "Smart Leashing" hinzukommen, mit der die Watch ihren Träger warnt, falls man sein iPhone irgendwo liegen gelassen hat. Zudem sollen neue Möglichkeiten hinzukommen, um direkt in der Uhren-Ansicht Nachrichten und Informationen für Dritthersteller-Apps anzuzeigen und es sollen native Apps erlaubt werden, die direkt auf der Watch laufen und kein iPhone benötigen.Die zweite heiß diskutierte Nachricht ist die mögliche Ankündigung eines Apple-TV-Nachfolgers ( MTN-Meldung ). Mit einem "TVKit" soll demnach endlich die Möglichkeit für Drittanbieter-Apps eröffnet werden, womit dann sicherlich auch ein App Store für Apples Fernseher-Blackbox einhergeht. Ein längst überfälliger Schritt, der dem "Hobbyprojekt" Apple TV neuen Schwung verleihen könnte.Für einen Aufschrei der Empörung sorgten in dieser Woche Apples Preisanpassungen aufgrund des schwachen Euros. Seit Anfang 2014 hat die Euro-Währung gegenüber dem Dollar rund 18% an Wert verloren. Etwa um diesen Wert wurden einige der Apple-Produkte nun verteuert. Besonders auffällig ist das bei Produkten wie dem Mac Pro, der – je nach Konfiguration – bis zu ca. 700 Euro teurer wurde. Doch nicht nur im Euro-Raum hat Apple die Preise angezogen. Auch die nördlichen US-Nachbarn müssen ab sofort deutlich mehr kanadische Dollars für bestimmte Apple-Hardware hinblättern. Microsoft hat ebenfalls einige Preise erhöht. So kostet beispielsweise das Surface Pro 3 jetzt je nach Modellvariante 50 bis 250 Euro mehr. Eine bittere Pille, aber dieser Schritt war nach der anhaltenden Kursschwäche abzusehen.Nun aber zu den Neuheiten außerhalb der Apple-Welt.