Längst hat sich die High End zu der wahrscheinlich bedeutendsten HiFi-Only-Messe der Welt entwickelt.

Die Produkthighlights der Woche:

Messevorbericht zur High End 2015

Die Vorbereitungen zur High End Messe nächste Woche in München (vom 14.-17. Mai im Messezentrum MOC; 14. Mai nur für Fachbesucher) laufen auf vollen Touren. Die Veranstaltung ist nicht etwa ein Pilgerort für abgehobene HiFi-Freaks mit zu dickem Geldbeutel.Im Gegensatz beispielsweise zur IFA in Berlin finden sich hier keine (oder nur vereinzelnd) TV-Geräte, keine Waschmaschinen, Kaffeeautomaten, Smartphones oder sonstige Elektronikkomponenten, die nichts mit Musikwiedergabe zu tun haben. Genau das macht die High End auch für ein Publikum interessant, dass mit High End eigentlich nicht viel zu tun hat.Die Messe findet in den Hallen des "Munich Order Center" (MOC) statt und ist viel übersichtlicher und nicht so weitläufig wie die IFA. Zudem ist sie inhaltlich stärker auf ein Thema konzentriert, wodurch interessierte Besucher sich nicht etwa durch Hallen voller Gerätschaften schlängeln müssen, die sie gar nicht interessieren. Wie bei allen gut besuchten Messen ist die Parksituation leider nicht ganz optimal, obwohl es eine große Tiefgarage unter den Hallen gibt. (Übrigens sind nicht alle Hallen des MOC von der High End belegt.) Auch auf Außengeländen rund um die Hallen finden sich (natürlich meist kostenpflichtige) Parkmöglichkeiten, aber die Zufahrt ist zu den Hauptzeiten oft sehr verstopft. Ein Manko, dass sich die High End mit vielen anderen Messen teilt. Dafür sind die Wege im Vergleich zu den großen "Leitmessen" überschaubar. Auf der Veranstaltung selbst gibt es viele Gelegenheiten, sich hinzusetzen und kurz abzuschalten, oder Snacks und Getränke zu noch erträglichen Preisen zu erwerben. Naturgemäß bieten auch viele Aussteller Sitzgelegenheiten für ihre Vorführungen.Weitere Informationen und Highlights zur Messe finden Sie auf der letzten Seite.