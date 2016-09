Die Produkthighlights der Woche:

Kurztest: Panasonic In-Ear Kopfhörer RP-HJX20 (ca €90)

TrekStor DataStation picco SSD 3.0: Datenspeicher-Schick in Kunstleder

Catalyst: Mit dem iPhone 6/Plus baden gehen

Philips hue per Apple Watch steuern

Manfrotto Digital Director: DSLR und iPad Air werden zu einer Einheit

In dieser Woche hat Apple uns mit seinen Quartalszahlen mal wieder die Milliarden nur so um die Ohren gehauen. Beeindruckender als die Gewinn- und Umsatzmeldungen sind aber die Zuwachsraten für Apple in China. Im Vergleich zum Vorjahresquartal hat China um satte 71% zugelegt und damit erstmals Europa als zweitwichtigsten Absatzmarkt für Apple überholt. Wenn das so weitergeht, werden wohl auch die USA bald zum zweitwichtigste Markt degradiert. Und irgendwann setzt vielleicht auch in Indien ein vergleichbarer Boom ein, wie derzeit in China…Im nächsten Quartal wird sich dann erstmals zeigen, inwieweit die Apple Watch die fantastischen Zahlen noch verbessern kann. Zumindest am Anfang scheinen lediglich die verfügbaren Fertigungskapazitäten für die Watch-Verkäufe ein limitierender Faktor zu sein. Trotzdem dürften damit wieder einige Milliarden mehr in Apples Kassen gespült werden. Von einem Erfolg der Apple Watch können auch, wie schon bei den anderen iDevices, viele andere Unternehmer und Entwickler profitieren. Schon jetzt sollen über 3.500 Apps für die Watch im Apple App Store verfügbar sein. Von der Fitness-Industrie über Heimautomation oder PKW-Integration öffnen sich mit diesem Gadget zahlreiche neue Möglichkeiten – wobei sich erst noch herausstellen muss, was davon Spielkram ist und was einen echten Nutzen bringt.Zum Beispiel Lichtsteuerung (siehe Seite 5): Ist es wirklich so praktisch, sämtliche Lampen im Haus über die Apple Watch (oder ein iPhone/iPad) zu steuern, oder diese automatisch an- und abschalten zu lassen, wenn man ins Haus kommt oder dieses verlässt? Oder ist es am Ende doch praktischer, einfach auf den altmodischen Lichtschalter neben der Tür zu hauen? Im Mai oder Juni werde ich einen entsprechenden Praxistest mit dem Philips hue System machen.