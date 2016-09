Messe „High End 2015“, welche als das Mekka der HiFi-Freaks

Die Produkthighlights der Woche:

Corning: Optische USB-Kabel für lange Wege

Canon: Auch kleine Fotodrucke können begeistern

Samsung: Curved Widescreen-Monitor jetzt auch in 29 Zoll

EIZO: Selbstkalibrierender 4K-Monitor mit 31" Diagonale

Lyravox: All-in-one-Lautsprecher für Extremophile

Ricoh/Pentax: Spiegelreflex mit Pixel-Shift

Cullmann stellt neue Photo-Slingbag vor

Auch wenn dieser Eindruck aufgrund der Produktvorstellungen in dieser REWIND-Ausgabe vielleicht entstehen könnte: Nein, es fand in dieser Woche keine größere Fotomesse von internationaler Bedeutung statt. Es haben sich lediglich in den letzten zwei Wochen ein paar Neuheiten angesammelt, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte.Auch in Sachen Computermonitore geht es derzeit munter weiter. In dieser Woche präsentierten Samsung und EIZO erwähnenswerte Ergänzungen ihres Display-Lineups. Dabei spricht der EIZO mit einem Preisschild nahe der 5.000-Euro-Marke vermutlich überwiegend professionelle Anwender an, Samsung geht hingegen weiter mit dem Curved-Trend auf Kundenfang.An der Apple-Front dreht sich unterdessen alles weiter um die Markteinführung der Apple-Watch, aber auch des 12" MacBook, das trotz gewisser technischer Beschränkungen (nur ein USB-C-Port) offenbar trotzdem einen sehr positiven Verkaufsstart hatte. Von der Apple Watch gar nicht zu reden. Offizielle Zahlen gibt es natürlich noch nicht, aber Marktbeobachter wollen ausgerechnet haben ( MTN-Meldung ), dass Apple in den ersten zwei Wochen mit über 3 Millionen verkauften Exemplaren bereits 2 Mrd. Dollar Umsatz mit dem High-Tech-Accessoire gemacht haben könnte. – Bei über 3 Millionen verkauften Exemplaren. Puhhh! Das bedeutet natürlich nicht gleich den Untergang der traditionellen Uhrenindustrie, aber ein bisschen Hosenflattern vor der Konkurrenz aus Cupertino wird da sicherlich im Spiel sein.Erste Schatten wirft auch die Mitte Mai in München stattfindenderund um den Globus zählt. Tatsächlich bieten sich nicht viele Gelegenheiten, um sich derart ausführlich über die Möglichkeiten rund um hochwertige Musikwiedergabe zu informieren. Und keine Angst: Es gibt dort auch ganz normales und bezahlbares HiFi-Equipment zu bestaunen. Selbst wenn man sich die natürlich ebenfalls ausgestellten super-exklusiven Produkte nicht leisten kann, macht es doch sehr viel Spaß, sich einmal die besten HiFi-Boliden der Welt anhören zu können. Die Messe läuft vom 14. bis zum 17. Mai, wobei der 14. (Himmelfahrt) Fachbesuchern vorbehalten ist. Ein Tages-Ticket kostet 12 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.Nun aber zurück zu den Technik-Vorstellungen dieser Woche: