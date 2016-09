Ein Test des einzigen derzeit verfügbaren 5K-Monitors (iMac 5K nicht mitgezählt) von Dell steht in Kürze an.

Die Produkthighlights der Woche:

ViewSonic: 4K IPS Monitor für unter 900 Euro

Oehlbach BTT 5000: Kleiner Bluetooth Audio-Transmitter (Shop: )

Manfrotto KLYP+: iPhone 6/+ mit Fotoequipment erweitern (Shop: )

Sony stellt zwei kompakte Superzoom-Kameras vor

Epson SureColor SC-P800: A2+ Fotodrucker für professionelle Ansprüche

TRENDnet: Zwei neue Überwachungskameras für den Außeneinsatz

Langsam aber sicher kommt wieder Bewegung in den Markt für hochwertige Computer-Monitore. Mit dem Einzug der 4K-Auflösung, sowie besonders breiten oder auch geschwungenen Displays (ob sinnvoll oder nicht, sei dahingestellt) bieten sich neue Kaufanreize. Ebenfalls interessant ist in dem Zusammenhang die Meldung, dass Apple mit dem Update auf OS X 10.10.3 erstmals auch den Betrieb von 5K-Displays, die derzeit noch mit zwei Monitorkabeln angesteuert werden müssen, an einigen Macs ermöglicht hat.Mit dem VP 2780-4K stellt ViewSonic (siehe nächste Seite) jetzt auch einen 27"-Monitor mit blickwinkelstabilem IPS-Display und anderen "Profi-Features" für deutlich unter 1.000 Euro vor.