für die nächsten Wochen auch wieder ausführliche Praxistests anstehen

Die Produkthighlights der Woche:

reflecta DigiMicroscope WiFi: Für den Forscher in Dir

Sony: Ein Sack voller Bluetooth-Lautsprecher

Nissin: Kostengünstiges Drahtlos-Blitzsystem (Shop: )

Metz: Gutes Licht für Selfies (Shop: )

Oppo: Magnetostatischer Kopfhörer für daheim und unterwegs

Um es kurz zu machen: Diese Woche war es ziemlich ruhig an der Neuheitenfront. Inzwischen sind aber gleich mehrere Testgeräte in der Redaktion eingetroffen, so dass. Kleine Vorschau: Nächste Woche finden Sie in der REWIND einen Bericht zur neuen LaCie Rugged RAID Mobilfestplatte mit Thunderbolt und USB 3.0. Weiterhin in der Vorbereitung ist ein Bericht zum brandneuen Panasonic Bluetooth-Kopfhörer BTD5 und der Test einer äußerst edlen und technisch leckeren DAC/Vorstufe plus Endstufe von Lindemann Audio namens musicbook.In dieser Ausgabe möchte ich Ihr besonderes Augenmerk auf den neuen Kopfhörer PM-3 von Oppo lenken, der technisch mit seinem magnetostatischen Antriebsprinzip deutlich aus der Masse der Angebote hervorsticht.