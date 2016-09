Sowohl Apple Watch als auch das extra flache MacBook, wie auch die neuen Preise im Apple Store, bieten Gesprächsstoff ohne Ende.

Die Produkthighlights der Woche:

Rewind Kommentar: Apple Watch und MacBook

Und wieder sind wir etwas schlauer. Nach dem vergangenen Montag abgehaltenen "Spring Forward"-Event steht nun fest, was in Kürze aus dem Apple-Denkzentrum verfügbar sein wird, und was nicht. Weiterhin warten müssen wir noch auf den neuen Musik Streamingdienst. Hier stecken offenbar die Preisverhandlungen mit der Musikindustrie fest. Auch das iPad Pro wurde noch nicht vorgestellt, ebensowenig, wie ein komplett überarbeitetes Apple TV.Dass die Apple Watch jetzt (bzw. im April) kommen würde, stand längst fest. Weniger klar war, ob das vor einigen Wochen durchgesickerte neue ultraportable Notebook vorgestellt werden würde, womit das "neue MacBook" die einzige kleine Überraschung der Veranstaltung war.Wie vorauszusehen war, sind die Foren und Newskommentare voll mit Klageschriften, warum Apple das alles so und nicht anders macht.Lesen Sie auf der nächsten Seite meinen Kommentar zu Apple Watch und MacBook. Im Anschluss daran gibt's dann zur Beruhigung wie gewohnt die Produktneuheiten der Woche, die nicht von Apple stammen.