Der Verbraucher kann warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, aber egal wann er zuschlägt, er wird stets ein Produkt kaufen, dass schon nach einem halben bis einem Jahr zum alten Eisen gehört.

Die Produkthighlights der Woche:

Sony: Vier neue Bluetooth-Kopfhörer

G-Technology: 2-Bay RAID mit USB 3.0 und Thunderbolt

Philips/MMD: 34" QHD-Monitor Extra-Breit (Shop: )

Panasonic: Zwei neue Objektive für Micro Four Thirds

Panasonic TV-Lineup 2015 in der Übersicht

Samsungs neue Fernseher für 2015

PURE Digitalradio: Es muss nicht immer Retro sein (Shop: )

Immer das selbe Prozedere: Am Anfang des Jahres stellen die großen TV-Geräte-Hersteller (Samsung, Philips, Sony, LG, Panasonic…) ihre neueste Produktgeneration vor, die im Laufe des Jahres in den Handel kommt. Manchmal werden dann noch technisch besonders aufwendige Geräte zur IFA im Spätsommer nachgereicht. Kaum sind die letzten Nachzügler im Handel, ist auch schon wieder ein neues Jahr angebrochen und das Spielchen geht von vorne los.Auch wenn sie immer ausgefeilter werden: TV-Geräte haben inzwischen auf mich den Reiz von Kompaktkameras, bei denen es lange Zeit ähnlich zuging: Jedes Jahr ein Sack voller neuer Modelle mit ein paar neuen Features – mal mehr, meistens weniger sinnvoll.Zumindest geht es mir so. Seit meinem letzten TV-Kauf, einem Plasma von Pioneer (die inzwischen aus dem Rennen sind) vor ca. 8 Jahren, warte ich auf den richtigen Moment zum Umstieg auf die neueste Technik. Dabei ist es beinahe schon egal, für welches Gerät man sich entscheidet. Ein gutes Bild machen sie fast alle und an Features mangelt es selbst Einsteigergeräten kaum.Diese Woche präsentierten Panasonic und Samsung ihre TV-Produktgeneration 2015, die ich Ihnen zusammengefasst heute vorstelle. Ich bin noch nicht sicher, ob ich auch die Neuheiten der anderen Hersteller in der Rewind berücksichtigen werde, sobald sie verkündet wurden. Zumindest wohl nicht in vollem Umfang, weil das – wie jahrelang bei den Kompaktkameras zu beobachten war – einfach zu beliebig und zu unübersichtlich wird. Der richtige Zeitpunkt für einen Neukauf ist wahrscheinlich dann, wenn die alte Glotze den Geist aufgibt.