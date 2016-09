Tatsächlich findet die Messe erst an diesem Wochenende (12.-15.02.) statt.

noch schnellere Drahtlosverbindungen für Ihr Netzwerk

Die Produkthighlights der Woche:

Nikon: DSLR für Astrofotografie und ein Sack voller Flöhe

Ricoh stellt neue Pentax DSLR vor

Netgear bringt Tri-Band-WLAN-Router mit 3,2-Gbps

AVM: Vier neue Fritz!Boxen in der Entwicklung

Da habe ich mich doch mächtig täuschen lassen: Nach den offiziellen Produktvorstellungen von Canon und Olympus Ende letzter Woche ging ich fälschlicherweise davon aus, dass an selbigem Wochenende schon die Fotomesse CP+ in Japan starten würde.Vielleicht hätte ich stutzig werden sollen, als neben den beiden genannten kaum weitere Neuheiten angekündigt wurden. Davon abgesehen sind die weiteren Neuvorstellungen zur CP+ aber auch nicht besonders spektakulär. Doch lesen Sie selbst.Bewegung kommt auch wieder in den Markt der WLAN-Router. Die Hersteller versprechen mit der nächsten Generation. WLAN AC Wave 2 oder die Bündelung mehrerer Kanäle sollen den steigenden Ansprüchen an Bandbreite Rechnung tragen.