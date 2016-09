Canon stellt vier neue D-SLRs vor

In der Apple-Gerüchteküche rumort es dagegen zunehmend lauter.

Die Produkthighlights der Woche:

Canon: Günstiger MuFu-Drucker mit vielen Schnittstellen

Equil Smartpen 2: Analoges Schreibgefühl mit digitalen Vorteilen

Samsung erweitert microSD-Serie EVO mit 128 GB-Karte (Shop: )

Vaja: Premium-Cases mit argentinischem Flair

Kingston: USB-Stick mit extra-starker Verschlüsselung

Olympus: Neue OM-D E-M5 II mit 40-Megapixel-Modus

Canon: Neue SLRs und ein weiterer Anlauf im CSC-Markt

Mit der japanischen Fotomesse CP+ kommen die ersten wirklich spannenden Kameraneuheiten für 2015 ans Licht. Olympus lüftete am Donnerstag als Erster den Schleier und präsentierte den Nachfolger der äußerst erfolgreichen OM-D EM-5 (siehe Seite 6).und startet einen weiteren Versuch, um im immer härter umkämpften Markt der spiegellosen Systemkameras nicht gänzlich den Anschluss zu verlieren. Die neue EOS M3 soll es richten…Wegen der zeitlichen Überschneidung der Fotomesse mit dem üblichen Rewind-Veröffentlichungstermin kann ich an diesem Wochenende nicht über alle Highlights der Show berichten, werde das aber ggf. nachholen. Abseits der Foto-Meldungen blieb es diese Woche ziemlich ruhig an der Gadget-Front.Auch wenn sich ein für Ende Februar kolportierter Pressetermin zur Vorstellung der Apple Watch und eines neuen 12" MacBook Air nicht bestätigt hat, rückt der Termin für das nächste große Apple-Event doch unaufhaltsam näher. – Wir harren der Dinge, die da kommen.