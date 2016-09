einen bunten Mix von Produkten aus unterschiedlichen Bereichen

Die Produkthighlights der Woche:

Minox: Preisgünstige Optiken für Naturbeobachtung

Synology: 1-Bay NAS für den kleinen Geldbeutel (Shop: )

Panasonic GF7: Mehr Gehäuse, mehr Retro

Ruark R2 MK II: Multifunktionales Tischradio

Digipower: 4-Port-USB-Ladegerät mit "InstaSense" (Shop: )

Nubert: Jubiläumsbox zum 40.

Catalyst: Wasserdichtes Case für iPhone 6 (Shop: )

Pioneer: All-In-One TV-Lautsprecherbasis

Die japanische Fotomesse CP+ steht kurz bevor (12.-15.02.) und so wird es in den kommenden Tagen/Wochen sicher wieder reichlich Neuheiten für Fotofreunde zu vermelden geben. Erste Vorboten sind schon da, wie die auf Seite 3 gezeigte CSC von Panasonic. Große Überraschungen sind dabei nicht zu erwarten, aber mit Kameras, wie dem Nachfolger der Olympus OM-D E-M5 stehen dennoch einige Produkte in den Startlöchern, nach denen sich Fans bereits die Finger lecken.Für Technikinteressierte bot diese Woche ansonsten wieder. Ob Sie gerade ein kleines NAS für daheim suchen, Ihrem Fernseher besseren Klang verschaffen wollen oder Zubehör für iDevices suchen: Vielleicht findet sich unter den folgenden Neuheiten das passende für Sie. Viel Spaß beim Stöbern!