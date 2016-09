wirklich

vorhandene Technik immer weiter verfeinert und anwenderfreudlicher gemacht wird

Die Produkthighlights der Woche:

Neues von Philips (oder Woox, oder Gibson, oder TPV, oder MMD)

Griffins neue Zubehörlösungen von der CES

Modellpflege bei Nikon: Die neue D5500

Sengled Boost: LED-Lampe mit WiFi-Repeater

Genelec: Aktiver Heim- und Studiolautsprecher mit Koax-Treiber

Philips, Griffin, Nikon und mehr… Als Resümee der CES 2015 kann festgestellt werden: Es gibt zwar viel neues, aber nichtsneues. Das ist aber nicht negativ gemeint, denn weder Apple, noch irgend ein anderer Hersteller kann regelmäßig das berühmte metaphorische Rad neu erfinden und damit die Welt revolutionieren.Erfreulich ist, dass die. So kann man heutzutage kaum noch etwas falsch machen, wenn man sich für ein Produkt von einem beliebigen renommierten Hersteller entscheidet. Beispiel TV-Bildschirme: Selbst sehr preiswerte Modell bieten heute eine sehr gute Bildqualität und riesige Diagonalen. Nur wer die allerneuesten Displaytechniken, Bildprozessoren und Ausstattungs-Gimmicks haben will, muss entsprechend tiefer in die Tasche greifen. Pfiffige Ideen, wie die auf Seite 5 vorgestellte LED-Leuchte mit WiFi-Repeater bieten an anderer Stelle Potential zur Verbesserung der Technik-Infrastruktur daheim oder im Büro. Das neue Jahr wird sicherlich noch viele andere Überraschungen dieser Art für uns bereit halten.