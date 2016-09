Die CES brachte vergleichsweise wenig Überraschungen.

Die Produkthighlights der Woche:

HARMAN macht auf Connected Lifestyle

B&O PLAY: Drahtloskopfhörer mit "Aluminium-Schnittstelle"

Crucial stellt Solid State Drives der nächsten Generation vor

Samsung bringt "Turbospeicher" für die Hosentasche

Samsungs neue Multiroom-Lautsprecher

Samsung stellt TV-Geräte mit "SUHD" vor

Noch mal Samsung: 34" Curved-Monitor im 21:9-Format

Sony: BRAVIA Fernseher jetzt mit Android

Neue Objektive von Nikon und Fujifilm

Neuheiten von der CES gäbe es durchaus einige zu vermelden. Leider rächt es sich mal wieder, wenn man über die Feiertage die Dinge ein wenig schleifen lässt. Zum neuen Jahr hat sich ein riesiger Berg Arbeit aufgetürmt, der irgendwie erledigt werden will. Dazu noch ein ausführlicher Praxistest und jetzt auch noch die größte Elektronikmesse der Welt mit all ihren Neuheiten. – Da wird die Zeit knapp! Zum Glück haben mir die Kollegen im Laufe der Woche schon einiges abgenommen.Wie schon in meinem Ausblick auf das Technikjahr 2015 gemutmaßt, scheinen sich die Dinge in einigen Bereichen wie erwartet zu entwickeln.Dominiert von zahlreichen TV-Bildschirmen der neuesten Generation und Gadgets für alle Lebenslagen bleibt unter dem Strich vergleichsweise wenig außergewöhnliches. Da eine lückenlose Berichterstattung aufgrund der schieren Menge an Produkten ohnehin nicht möglich ist, beschränke ich mich im Folgenden auf einige handverlesene Meldungen.