rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft in den Handel zu bringen

Die Produkthighlights der Woche:

Die Gewinner der Adventsverlosung

Philips: 40" UHD-Display jetzt erhältlich

Higoto erweitert sein Vertriebssortiment um die Marken RHA und Burson

Bluesound VAULT: digitalisiert, speichert und streamt Musik in High-End-Qualität

Scosche: KFZ-Haltesystem für iDevices

booq überarbeitet Taschenserie Cobra

Buchtipp: "Die.Anleitung" mit 60-seitiger iOS-8-Sonderausgabe (Shop: )

Parrot Bebop: Die zweite Drohnengeneration ist da (Shop: )

Denon präsentiert zwei neue Netzwerk-Komplettanlagen (Shop: ,

Philips, Parrot, Denon und mehr… Neben den Produktvorstellungen der Woche erfahren Sie heute, ob Sie eins der coolen Gadgets aus der Verlosung von letzter Woche abstauben konnten. Einen Praxistest gibt es dieses Wochenende leider nicht. Nach der hohen Schlagzahl der letzten Monate musste ich diese Woche mal aussetzen. Weitere Tests sind aber schon in Arbeit.Derzeit setzen die Hersteller alles daran, ihre beispielsweise auf der IFA oder der Photokina vorgestellten Produkte. Für das lange ersehnte Olympus Tele-Zoomobjektiv M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm 1:2.8 PRO, das eigentlich schon im November verfügbar sein sollte, wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Mein Testmuster ist zwar inzwischen angekommen, aber entweder die Nachfrage ist einfach zu hoch, oder es gibt Probleme, das Objektiv in ausreichend großen Stückzahlen herzustellen – oder eine Kombination aus beidem. Jedenfalls steht der Lieferstatus für dieses Traumobjektiv momentan im Olympus-Shop noch auf "Februar 2015". So viel sei aber schon mal verraten: Das Warten lohnt sich!Wir wünschen allen MTN- und Rewind-Lesern einen schönen dritten Advent!