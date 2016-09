APCS-Sensor

Die Produkthighlights der Woche:

Technisat TechniTwin ISIO: 4K TV aus deutschen Landen

Zagg Slim Book: Flaches Keyboard-Case für iPads (Shop: )

JBL Horizon: Radiowecker mit Ambientelicht (Shop: )

Synology: Dicke NAS-Server mit 5 oder 8 Einschüben (Shop: )

BeoPlay H2: Kopfhörer setzt modisches Ausrufezeichen

Naim: All-in-one-Player Uniti jetzt mit Bluetooth und Spotify Connect

Sony: Vollformat-CSC A7 II mit Bildstabilisierung

Technisat, JBL, Synology und mehr … Nach längerer Durststrecke gibt es in dieser Woche endlich auch mal wieder eine Newsmeldung aus dem Bereich Digitalkameras, die mehr als nur eine Randnotiz ist. Zwar handelt es sich auch dabei nicht um ein komplett neues Produkt, aber dass Sony seine hochgelobte und superkompakte Vollformat-CSC A7 überarbeitet hat und in einer Mark-II-Version vorstellt, dürfte Fotofans hellhörig machen. Mehr dazu auf Seite 8.In der Foto-Gerüchteküche kursieren derweil Meldungen, die darauf hindeuten, dass Sony noch viel aufregenderes in petto hat und nach wie vor der Innovationsmotor der Branche ist. Spannende neue Bildsensortechnologien kommen demnach auf uns zu, wie beispielsweise ein(nein, das ist kein Buchstabendreher sondern steht für "Active Pixel Color Sampling"), bei dem jeder einzelne Pixel das gesamte Farbspektrum erfassen kann. Der leidige Bayer-Farbfilter oder "gestapelte" Pixelanordnungen für unterschiedliche Farben, wie bei Foveon, entfallen damit. Außerdem verfügt der Sensor über einen "Global Shutter", womit der mechanische Verschluss entfallen kann. Sagenhafte 16.000 Frames pro Sekunde soll der Sensor schaffen und damit extrem kurze Belichtungszeiten ermöglichen, wie sie mit einem mechanischen Verschluss oder bisherigen elektronischen Verschlussvarianten unmöglich wären. Auch der sogenannte Jello-Effekt bei Videoaufnahmen wäre damit Geschichte. Mehr noch: Der Sensor soll eine native ISO von 5.120 haben. Das heißt, erst aber diesem ISO-Äquivalent muss eine aktive Signalverstärkung erfolgen, womit auch erst dann mit ansteigendem Bildrauschen zu rechnen ist. Das klingt zu schön um wahr zu sein, aber schon im nächsten Jahr könnte der Sensor mit 1,5" Diagonale auf den Markt kommen. Das wird spannend!Bis dahin aber erst mal gute Unterhaltung mit den folgenden Produktvorstellungen.