Hoffnung auf ein neues Apple Cinema-Display mit 4K- oder 5K-"Retina"-Auflösung vorerst begraben

Die Produkthighlights der Woche:

Sesam, öffne dich: Sicherheitsschloss für Macs (Shop: )

Weißer Zoom-Riese: Canon EF 100-400mm 1:4,5-5,6L IS II USM

Weißer Klang-Riese: KEF LS50 jetzt auch in pianoweißem Finish

Ruark R1 MK III: Tischradiowecker mit Bluetooth

Kriegt die Kurve: LG 34 Zoll Curved Monitor (Shop: )

Areca: Thunderbolt 2 RAID mit sechs Festplatteneinschüben

B&W: Rundflug mit Zeppelin jetzt günstiger

Atama, KEF, Canon, LG und mehr … An diesem Sonntag kann ich Ihnen einen ziemlich bunten Strauß Produktneuheiten auf den Frühstückstisch stellen. Da dürfte für jeden etwas dabei sein. Ich warte derweil noch geduldig, aber voller Vorfreude auf ein Testmuster des 31" 4K-Monitors von LG. Nachdem dieist, könnte das LG-Display mit der Bezeichnung 31MU97 eine geeignete Alternative für all diejenigen sein, die auf einen adäquaten Ersatz für das betagte 30" ACD warten. In der Zwischenzeit gibt es aber noch genug andere spannende Dinge zu entdecken. Langeweile kommt gewiss nicht auf. Und damit erst mal viel Spaß mit der Ausbeute für diese Woche.