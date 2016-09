Die Produkthighlights der Woche:

Transcend: Externe SSD-Löungen für Mac (Shop: )

BeoPlay A2: Noch ein Bluetooth-Lautsprecher für Designfreunde

Alpine: Auto-Receiver mit Apple CarPlay

Rapoo VPRO V900: Neuer Laser für Gamer (Shop: )

nuPro AS-250: Kraftkur für den Fernseh-Klang

Transcend, B&O PLAY, Nubert und mehr … Das war eine vergleichsweise ruhige Woche in Sachen neuer Technikprodukte. Für Aufregung in der Audiowelt sorgte allerdings die Nachricht, dass die chinesische Firma GoerTek Inc., nach eigenen Angaben der größte Konzern für Micro-Audio-Produkte (Mikrophone und Lautsprecher für Mobiltelefone, Tablets u.s.w.), die Hauptanteile am dänischen Lautsprecher-Spezialisten Dynaudio übernimmt. Der Dynaudio-Gründer Wilfried Ehrenholz, der als Minderheitsgesellschafter am Unternehmen beteiligt bleiben und weiterhin in das strategische Produkt- und Marketingmanagement von Dynaudio involviert sein soll, betonte, dass die Produktions- und Entwicklungsstätten von Dynaudio in Dänemark verbleiben werden. Dynaudio sollen zusätzliche Ressourcen für Forschung & Entwicklung in Dänemark sowie zur Verstärkung der globalen Marketingaktivitäten zur Verfügung gestellt werden, um seine Stellung im High-End Audiomarkt weiter ausbauen zu können.Da Dynaudio offenbar nicht in finanziellen Schwierigkeiten steckte, wird der Verkauf eine freie Entscheidung gewesen sein. Ob das Traditionsunternehmen damit mittel- bis langfristig seine Identität und seinen guten Ruf bewahren kann, muss die Zukunft zeigen.