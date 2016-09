Die 200 Ausgabe der Mac Rewind ist erschienen

bislang umfangreichste und aufwändigste aller Ausgaben voller Superlative

Champagner für die Ohren

Bescherung vor dem Fest

Kensingtons „Fittness-Produkte“

Ultimate Ears iPhone App

Navigon iPhone App 1.4.0

Externe Festplatten mit Stil

B&W kündigt neue Lifestyle-Highlights an

Yps mit (iPhone) Gimmick!

Harman Kardon GLA-55 jetzt verfügbar

Bilder der Woche (diesmal 3 Seiten)

Willkommen zur zweihundertsten Ausgabe Mac Rewind! Die. Neben dem bislang komplexesten Produkt-Test gibt es noch eine ganze Reihe heißer Preise zu gewinnen, womit wir uns bei all unseren Lesern herzlich für ihre Treue bedanken möchten. Ebenso ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren der Preise und an alle Hersteller und Anbieter der vielen tollen Produkte, die unser Leben schöner machen. Folgende Themen werden diesmal behandelt:Auch das Team von MacTechNews.de sagt an dieser Stelle noch einmal "danke!" an Sonorman, der seit vier Jahren Woche für Woche eine neue Ausgabe der Mac Rewind anfertigt und genau dann zum Zuge kommt, wenn es ansonsten wenig Neues zu vermelden gäbe: Samstags um 10 Uhr. Wir freuen uns auf viele weitere spannende Ausgaben der MacRewind!Weiterführende Links: