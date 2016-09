Das iPhone 7 zischt unter Last - bei einigen Nutzern

Bei der Einführung einer jeden neuen iPhone-Generation werden rasch bestimmte Eigenheiten und Seiteneffekte bekannt, die es vorher nicht gab - meist von den Medien mit einem -gate als Beschreibung versehen. Beim iPhone 7 blieben jene "-gates" bislang aus, denn selbst das hochempfindliche Gehäuse in Diamantschwarz wurde noch nicht zum alljährlichen iPhone-Skandal erhoben. Momentan kursiert lediglich ein Bericht über einen möglichen Serienfehler. Unter hoher Last soll das iPhone 7 demnach zischende Geräusche von sich geben.Die Meldung konnte von zahlreichen Nutzern bestätigt werden und ist auch heißes Gesprächsthema in Apples Foren. Ein Anwender berichtet, sich an AppleCare gewendet und deswegen ein Austauschgerät erhalten zu haben. Noch nicht abzuschätzen ist, wie viele iPhones von der geschilderten Problematik betroffen sind. Auch bei der Ursache herrscht reines Rätselraten - momentan dominiert die Theorie, es gebe Interferenzen, die sich dann auf die Lautsprecher auswirken. Wer ebenfalls von den Zisch-Geräuschen betroffen ist, in der Redaktion konnten wir dies übrigens nicht darstellen, sollte sich direkt an Apples Kundendienst wenden.