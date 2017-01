Carpool Karaoke: Stars stehen Schlange

Apple plant für den hauseigenen Musik-Streaming-Dienst Apple Music verschiedene TV-Formate, um das Angebot attraktiver zu gestalten. Dazu setzt man in Cupertino nicht nur auf exklusive Neuproduktionen, sondern auch auf bekannte Formate wie eben "Carpool Karaoke" der Late Late Show mit James Corden. Hierbei holt Corden bekannte US-Stars mit dem Auto ab, um anschließend mit ihnen gemeinsam Lieder zu singen und ein wenig zu erzählen.Den bislang größten Erfolg erzielte dabei die Folge mit der Musikerin Adele, die bei YouTube 144 Millionen Aufrufe vorweisen kann. Ebenfalls erwähnenswert ist die Folge mit der First Lady Michelle Obama des noch für einige Tage amtierenden US-Präsidenten Barack Obama, welche auf 50 Millionen YouTube-Aufrufe kommt. Angesichts dieser Popularität stehen Stars Schlange, um nun bei Apples Ableger dabei sein zu können.Medienberichten zufolge werden immer zwei Stars zusammen fahren und gemeinsam Lieder singen. Offenbar bereits produziert sind Folgen mit den Gruppierungen Alicia Keys (Musikerin) und John Legend (Musiker); Billy Eichner (Comedian) und Metallica (Rockband); Ariana Grande (Schauspielerin) und Seth McFarlane (Schauspieler); Blake Shelton (Musiker) und Chelsea Handler (Comedian); Jeff Gordon (NASCAR) und Michael Strahan (NFL); sowie James Corden (Comedian) und Will Smith (Schauspieler).Abgesehen von dieser Starbesetzung ist zu Apples Produktion des Carpool-Karaoke wenig bekannt. Ob einer der Stars am Lenkrad des Autos sitzen wird oder beide im hinteren Teil des Autos Platz nehmen, ist unklar. Ebenso ist nicht bekannt, wann die voraussichtlich 16 Folgen bei Apple Music verfügbar sein werden.