CarPlay: Bald alle großen Automarken dabei - außer eine

Als ich vor gut einem Jahr eine Auflistung aller CarPlay-fähigen Neuwagen von in Deutschland relevanten Automarken zusammenstellte , war Apples Schnittstelle zwischen iPhone und Bordcomputer bereits fast zwei Jahre alt. Trotzdem schaffte sie es erst zu dieser Zeit, sich in nennenswertem Umfang in Neuwagen durchzusetzen.Inzwischen hat die Implementierung weiter Fahrt aufgenommen. Nachdem auch die damals noch prominent fehlenden Automarken BMW, Ford und Nissan erste CarPlay-fähigen Modelle einführten oder zumindest ankündigten, schlossen sich die Reihen zusehends. Nun haben zwei weitere prominente Hersteller eine baldige Unterstützung von CarPlay verkündet.Eine besondere Stellung nimmt dabei Mazda ein. Zwar gehörten die Japaner mit zu den ersten offiziellen CarPlay-Unterstützern und wurden von Apple bereits 2014 als solche bezeichnet, allerdings hörte man danach erstmal lange Zeit nichts. Im Rahmen der Vorstellung des neuen 2017er SUV CX-5 verkündete der Konzern nun, »in naher Zukunft« CarPlay auch in den Mazda zu bringen. Allerdings nicht einfach nur in Neuwagen, sondern als »retroaktives Upgrade«. Das bedeutet, auch jetzige Besitzer von relativ neuen Mazda-Modellen können in den Genuss der Schnittstelle kommen, angeblich mit einer »kleinen Hardware-Komponente«, die man zusätzlich braucht. Streng genommen sei jeder Mazda mit dem Bordsystem Mazda Connect bald zur CarPlay-Aufrüstung geeignet, das beinhaltet Modelle bis zurück zum Mazda3 von 2014.Ebenfalls neu im CarPlay-Rennen ist Renault. Auch hier ist das Versprechen schon älter, aber vor Kurzem wurden die Franzosen erstmals konkret . Alle neuen Modelle, welche auf das System R-LINK 2 setzen, erhalten eine CarPlay-Option. Das betrifft unter anderem die nächsten Ausführungen der verbreiteten Modellreihen Scenic, Mégane und Talisman. Zu beachten ist hier, dass das Alternativsystem R-LINK Evolution, welches unter anderem im Renault Clio und Captur zum Einsatz kommt, ausschließlich auf Android Auto setzt, ohne Apple CarPlay anzubieten.Mazda und Renault schließen die Reihen der hierzulande relevanten Automarken fast völlig. Selbst Honda, welches noch vor wenigen Jahren eine CarPlay-Unterstützung kategorisch ausgeschlossen hatte, ist inzwischen umgeschwenkt. Fiat und Alfa Romeo verfügen zwar noch nicht über CarPlay-kompatible Autos, aber der Mutterkonzern Fiat Chrysler möchte CarPlay bald zum Standard bei Neuwagen erheben. Die einzige relevante Lücke im Support bleibt somit Toyota. Die Japaner lehnten CarPlay vom ersten Moment an ab und blieben dieser Haltung bis heute treu. Statt Apples System setzen sie auf SmartDeviceLink (SDL), eine Open-Source-Lösung für Infotainment-Systeme, die seinerzeit von Ford entwickelt wurde (MTN berichtete: ).