Die Produkthighlights der Woche:

Philips: 4K verteilt auf 23,8 Zoll

Brydge Global: MacBook-Feeling am iPad Air

Kurztest: Philips Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

Olympus: Neue Kamera-Firmware bringt tolle Funktionserweiterungen

Ja, ist denn nicht bald Weihnachten? Wirklich seltsam. So wenige Produktneuheiten in der heißesten Phase der Vorweihnachtszeit gab es noch nie, solange es die Rewind gibt. Vielleicht ist das wie mit dem Gebäck und Naschkram, der auch schon im Sommer hergestellt wird, nur um dann – für meinen Geschmack – viel zu früh im Oktober oder November in die Regale zu kommen. Möglicherweise haben die Hardware-Hersteller ihr ganzes Pulver auch schon auf der IFA verschossen?Aber was soll's. Es ist ja nicht so, dass es gar nichts aus der Technik- und Gadgetwelt zu berichten gäbe. Diese Ausgabe ist sogar noch um einen Praxistest ergänzt. Das sollte für eine ausgiebige Frühstückslektüre am Wochenende ausreichen. Viel Spaß damit!