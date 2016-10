B&W P9 Signature: Nobler Allround-Kopfhörer mit hohen Klang-Ambitionen – kostenloses Lightning-Upgrade inklusive

Kompakt

Marke B&W Bezeichnung P9 Signature Art Bügelkopfhörer, geschlossen Empf. Preis (€) 899 Verfügbarkeit sofort

Wir befinden uns im Goldenen Zeitalter der Kopfhörer – könnte man sagen. Nie zuvor wurden in so kurzer Folge so viele tolle Kopfhörer in allen Klassen vorgestellt. Von billigen Wegwerf-In-Ears bis hin zu super luxuriösen Bügelkopfhörern im vierstelligen (oder auch fünfstelligen ) Preisbereich hat der Kunde eine riesige Auswahl.Die britische Edel-HiFi-Schmiede B&W hat sich in den vergangenen ca. 6 Jahren, seit ihrem Einstieg in den Kopfhörermarkt, mit Lösungen im mittleren Preisbereich (unter 500 Euro) einen Platz unter den angesagtesten Anbietern für Kopfhörer erarbeitet. Modelle wie der On-Ear-Hörer P5 Wireless ( Testbericht ) oder der Over-Ear P7 ( Testbericht ) gehören zweifellos zu den Besten ihrer jeweiligen Kategorie und Preisklasse. Darüber hinaus ist es den Briten gelungen, ihren Kopfhörern einen ganz eigenen, sehr nobel wirkenden Look zu verleihen, der sie aus der Masse hervorstechen lässt.Mit dem P9 Signature will B&W nun auch in der Top-Liga der dynamischen, geschlossenen Over-Ear Bügelkopfhörer mitmischen, bleibt dabei mit einem Kaufpreis von 899 Euro aber noch deutlich unter der vierstelligen Schallmauer.Wer jetzt denkt, der P9 Signature wäre nur etwas für absolute HiFi-Nerds und audiophile Geeks, die nur im stillen Kämmerlein mit esoterischer Elektronik Musik hören, der liegt falsch. B&W hat den P9 Signature als echten Allrounder ausgelegt, derim mobilen Einsatz seinen Träger mit feinsten Klängen erfreuen soll. Dazu hat man technisch alle nötigen Weichen gestellt. So ist der P9 mit einer Impedanz von nur 22 Ohm und passenden mitgelieferten Kabeln direkt an Smartphones und Tablets mit entsprechender Klinkenbuchse nutzbar – auch wenn er dort sein Potential ganz sicher nicht voll entfalten kann. Die Top-Nachricht hier: B&W entwickelt derzeit noch ein Lightning-Kabel mit passendem, hochwertigen DAC, sodass der P9 an iDevices noch besser klingen und vor allem auch an iPhone 7 ohne den billigen und primitiven Lightning-Klinke-Adapter von Apple genutzt werden kann. Wann genau dieses Lightning-Kabel verfügbar sein wird, steht noch nicht fest. Aber Käufer des P9 Signature bekommen es kostenlos nachgeliefert, wenn Sie sich bei B&W mit verifiziertem Kauf des P9 registrieren. – Tolle Sache!Aber natürlich kann man den P9 auch daheim an hochwertigen Kopfhörerverstärkern betreiben, um wirklich die letzten seiner Klangreserven zu mobilisieren. Dafür hat B&W auch bei den Treibern noch mal ordentlich geforscht und entwickelt, um den P9 klanglich entsprechend klar von seinen preisgünstigeren Geschwistern absetzen zu können.Üblicherweise bestehen bei Kopfhörer-Treibern die Membran und die Aufhängung aus einem Stück, das lediglich in Form gebracht und zusätzlich bedämpft wird. Der P9 Signature hingegen verwendet einen klassischen Lautsprecher-Treiber mit einer steifen Membran, die von einer hoch flexiblen Einspannung (Sicke) gehalten wird. Einerseits soll durch die weiche Aufhängung eine besonders gute Basswiedergabe möglich werden, und andererseits die eigentliche Membran eine besonders hohe Steifigkeit für feinste Höhen bieten. Die Membranen der P9 Signature-Treiber bestehen aus einem Komposit-Material. Eine durch Finite-Elemente-Analysen optimierte Form sorgt für eine höhere Steifigkeit und verschiebt die Resonanzen des Treibers weit in nicht mehr hörbare Bereiche. Der Treiber sitzt auf einer optimierten Aluminiumplatte, deren Resonanzfrequenz ebenfalls weit außerhalb des hörbaren Bereichs liegt.Bedeutenden Anteil an der Klangqualität des P9 Signature hat die Platzierung des Treibers, der leicht angewinkelt in seinem Gehäuse sitzt. – Was allerdings keine besondere Neuerung ist, weil sich solche Anordnungen auch bei diversen anderen Herstellern finden. Der Musikhörer soll dadurch den Klang mit einer besonderen Plastizität und Raumtiefe empfinden – ähnlich wie beim Musik hören über Lautsprecher.Der Aluminium-Bügel des P9 Signature ist extrem stabil, wobei der Sitz damit außerordentlich bequem sein soll. Eine akustische Entkopplung des Bügels von den beiden Ohrmuscheln soll die Übertragung unerwünschter Schwingungen von einer Ohrmuschel zur anderen vermeiden. Die Memory-Schaumstoffpolsterung des P9 Signature hilft bei der Isolation von Außenschall und erhöht den Tragekomfort.Die Leder-Applikationen des P9 Signature sind aus italienischem, handgearbeitetem Saffiano-Leder, das dank einer speziellen Stanz-Technik eine edle Prägeoptik aufweist. Der Aluminium-Bügel besitzt zudem für die mobile Nutzung einen Falt-Mechanismus. Ein schickes Etui mit einem Inlay aus handgearbeitetem Alcantara und Wildleder-Flair ist im Lieferumfang enthalten. Außerdem finden sich Kabel für mobilen und stationären Einsatz in der Verpackung. Und dann ist da ja noch das kostenlose Kabel-Upgrade für Lightning.Ob der P9 Signature in der Liga etablierter Konkurrenten in der Preisklasse bis ca. 1.000 Euro mithalten kann, will ich so bald wie möglich für Sie in Erfahrung bringen. Ein Testmuster ist bestellt.