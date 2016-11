Auto-Software: Samsung zahlt Milliarden für Kampf gegen Apple

Standbein im Automotive-Sektor

Samsung und Harman

Es ist die größte Firmenübernahme in der Geschichte des südkoreanischen Elektronikkonzerns Samsung. Für umgerechnet 8 Milliarden Dollar kauft es Harman International Industries, eine Gruppe von Elektronikausstattern im Audio- und Automotive-Bereich. In einer ersten Stellungnahme kündigte Samsung an, dass dies ein wichtiger Schritt in der Auto-Strategie des Konzerns sei. Je mehr Autos in elektronische Ökosysteme eingebunden werden, desto lukrativer ist das Bereitstellen von entsprechender Software. Deswegen ist die Branche auch für Elektronikkonzerne zunehmen attraktiv und schon bald könnte dies neues Terrain für den Wettkampf Apple gegen Samsung darstellen.Zu Harman gehören eine Reihe von Marken, darunter etwa JBL. Unter diesem Namen vermarktet das US-amerikanische Unternehmen unter anderem Receiver zum nachtrüglichen Ausrüsten von PKWs mit CarPlay, Apples aktuellem System zur Verbindung von iPhone und Bordcomputer. Auch andere Infotainment-Systeme für Autos stammen aus einer Harman-Schmiede, die bei den etablierten Autoherstellern gut vernetzt ist. Mit 112 US-Dollar pro Aktie, also insgesamt etwa 8 Milliarden Dollar, gehört die Expertise der Hersteller-Gruppe künftig zu Samsung. „Harman begründet auf einen Schlag ein starkes Fundament für Samsungs Automotive-Plattform“, sagte Oh-Hyun Kwon, CEO von Samsung Electronics.Ein solcher Plan versetzt die Südkoreaner perspektivisch in eine neue Konkurrenzsituation mit Apple. Denn das lang in der Diskussion befindliche Apple Car wurde den letzten Berichten zufolge zugunsten einer Auto-Software-Lösung aufgegeben, welche dann an andere Autohersteller lizenziert werden soll. Auch Google bereitet sich auf eine wichtige Rolle in dem sich abzeichnenden Markt vor.Schon auf anderem Gebiet arbeitete Samsung in jüngster Zeit mit Unternehmen der Harman-Gruppe zusammen. So steuerte Harman Kardon den blau leuchtenden Lautsprecher des ArtPC bei, Samsung Pendant zu Apples Mac Pro, der vor gut einem Monat der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Weitere Marken von Harman sind unter anderem Bang & Olufsen Automotive, AKG, Mark Levinson, Infinity, Revel, HiQnet und Selenium - die meisten von ihnen stellen Audio- oder Software-Produkte für den Automobilarkt bereit. Samsungs Kauf von Harman gehört zu den größten Firmenübernahmen der letzten Jahre - zum Vergleich: Apples bislang teuerster Kauf war 2014 die Übernahme von Beats Electronics und kostete Cupertino weniger als halb so viel, nämlich gut 3 Milliarden Dollar.