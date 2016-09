Ausblick: So wird das Technikjahr 2015

Einleitung: So wird das Technikjahr 2015

Doch was kommt darüber hinaus im Jahr 2015 auf Technikfans und -Profis zu?

Die Welt hört wegen ein paar Feiertagen nicht auf sich zu drehen, auch wenn wir uns zur Weihnachtszeit oder zu anderen Freizeitgelegenheiten manchmal wünschen, wahrhaft kurz innehalten zu können. Sobald wir das Jahr 2014 mit einer hoffentlich fröhlichen und rauschenden Silvestersause verabschiedet und das neue Jahr begrüßt haben, geht es auch schon wieder rund in allen Bereichen. Das neue Jahr der Verbraucherelektronik wird fast schon traditionell kurz nach Überwindung des Silvesterkaters in der Wüste Nevadas mit der CES (Consumer Electronic Show) eingeläutet, der größten Messe ihrer Art neben der IFA in Berlin.Schon bald wird es also wieder reichlich Neuheiten zu vermelden geben.Natürlich ist das Folgende rein spekulativ und alles könnte auch vollkommen anders kommen, aber durch die Analyse bestimmter Gerüchte und durch reine Marktbeobachtung lassen sich einige Dinge mit recht hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Manches davon steht auch schon fest, wie die Markteinführung der Apple-Watch, doch auch ohne dieses Trend-Gadget dürfte das Technikjahr 2015 ziemlich spannend werden. Manches wird aber auch „Business as usual“ bleiben.Auf den folgenden drei Seiten wage ich einen kleinen Ausblick auf die Bereiche Apple, HiFi- und TV-Technik und Fotografie. Auf geht’s!